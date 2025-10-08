'Hoa hậu làng hài' đi diễn cát-xê 10 nghìn đồng, giờ làm bà chủ, giàu 'nứt vách'

(VTC News) -

Nghệ sĩ Thu Trang sinh năm 1984 tại TP.HCM. Tuổi thơ của Thu Trang là những tháng ngày hạnh phúc vì sống trong gia đình giàu có, được bố mẹ bao bọc. Tuy nhiên khi học năm thứ nhất tại trường Sân khấu Điện ảnh, gia đình Thu Trang bị phá sản, lâm vào cảnh khốn khó. Thời điểm đó, tài sản giá trị nhất trong nhà chỉ là chiếc xe máy.

Nhờ người quen giới thiệu, Thu Trang xin đi diễn hài tại những tụ điểm nhỏ lẻ với thù lao mỗi ngày khoảng 10 nghìn đồng. Đều đặn mỗi tối, cô chạy show để nhận về cát-xê ít ỏi để lo bữa ăn cho cả nhà. Có những đêm, mọi người phải thức đợi Thu Trang đi làm về mới có tiền ăn tối.

Thu Trang từng trải qua khoảng thời gian khó khăn trước khi nổi tiếng.

Nghĩ lại những năm tháng cực khổ, Thu Trang từng nói nếu không làm diễn viên, có lẽ bây giờ "đang ăn xin ngoài đường”.

Ra trường, Thu Trang là một trong những cô đào ở rạp Công Nhân. Cũng từ đây, cô quen biết và nảy sinh tình cảm với ông xã Tiến Luật. Năm 2011, cả hai kết hôn và sinh được một cậu con trai.

Nhờ tài năng cùng sự duyên dáng, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Năm 2013, Thu Trang lọt vào top 3 "Giải thưởng truyền hình HTV" và vụt sáng trở thành ngôi sao. Cô được mời vào vị trí ghế nóng của nhiều gameshow hài cũng như các dự án điện ảnh. Nhờ đó, Thu Trang được mệnh danh là "Hoa hậu làng hài" và là một trong những nữ danh hài Việt được săn đón nhất.

Thu Trang được mệnh danh là "Hoa hậu làng hài".

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Thu Trang và Tiến Luật đều có vị thế vững chắc trong nghề. Cả hai không chỉ tham gia diễn xuất mà còn "mát tay" trong công việc sản xuất phim doanh thu trăm tỷ. Công ty giải trí của cặp đôi đã cho ra đời hàng loạt phim điện ảnh, web-drama ăn khách như Nụ hôn bạc tỷ, Chị Mười Ba, Nghề siêu dễ, Thập tam muội, Gia đình bá đạo, Chuyện xóm tui…

Ngoài ra, vợ chồng Thu Trang còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Cặp đôi đang làm chủ hai nhà hàng sang trọng và một spa cao cấp ở TP.HCM. Vì thế, họ sở hữu khối tài sản "khủng" đáng ngưỡng mộ.

Năm 2023, Tiến Luật - Thu Trang dọn vào sống trong căn biệt thự mới ở ngoại ô TP.HCM. Được biết, cơ ngơi của cặp đôi có 4 tầng kèm một hầm xe. Nội thất trong nhà được họ lựa chọn từ một thương hiệu lớn với giá thành đắt đỏ. Các thiết bị đều sử dụng điều khiển tự động. Đây là thành quả của vợ chồng Thu Trang sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, phấn đấu.

Sự nghiệp ngày càng thăng hoa, song Thu Trang chia sẻ rằng, cô luôn đón nhận mọi thứ trong tâm thế điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Cô cho biết mình có được như hiện tại là nhờ sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả. Nữ diễn viên cảm thấy mình may mắn vì vẫn tiếp tục được làm việc, cống hiến và mang đến những tác phẩm chất lượng.

Thu Trang hiện tập trung cho công việc đạo diễn, thỉnh thoảng đi diễn kịch để thỏa nỗi niềm nhớ sân khấu. Ở tuổi ngoài 40, cô làm việc có chọn lọc để dành thời gian chăm sóc bản thân, gia đình. Ngoài ra, cô chọn cách việc lùi về sau làm hậu phương để ông xã Tiến Luật có cơ hội tỏa sáng với nghệ thuật.

Tổ ấm hạnh phúc của Thu Trang - Tiến Luật.

Thời gian qua, cặp đôi nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ ảnh cùng nhau tham gia sự kiện, gặp gỡ bạn bè. Trên trang cá nhân, Thu Trang thường xuyên đăng ảnh đi du lịch cùng gia đình, tham gia các sự kiện giải trí và tiếp tục vận hành hoạt động kinh doanh của công ty. Tổ ấm hạnh phúc của cặp diễn viên luôn được khán giả ngưỡng mộ.

Thu Trang nói, dù bận rộn với công việc nhưng cô và Tiến Luật vẫn lên kế hoạch cho việc sinh em bé. Nữ diễn viên muốn gia đình có thêm thành viên mới để nhà cửa thêm vui.