'Vua hài' đi bán mía từ 10 tuổi, giờ sở hữu nhà thờ 100 tỷ đồng

(VTC News) -

Nghệ sĩ Hoài Linh sinh năm 1969 trong gia đình đông anh em tại Khánh Hòa. Năm 10 tuổi, anh ý thức được sự khổ cực của cha mẹ nên quyết chí đi buôn bán. Ngã ba Dầu Giây - Đồng Nai là nơi “làm ăn” của anh với nghề bán mía dạo. Mỗi ngày tiền lãi bán mía đủ đi chợ và mua sách vở đến trường.

Năm 1989, cả gia đình Hoài Linh quay lại thị xã Cam Lâm (ngày trước gọi là Cam Ranh) với nghề làm rẫy. Hàng ngày, anh vác cuốc theo bố mẹ ra rẫy để làm việc, tối đến tham gia lớp học thêm. Nam nghệ sĩ tất bật đi diễn và tranh thủ ăn vội tại những quán bình dân

Một lần thấy mấy anh sinh viên ở trọ nhà bà ngoại đi thi văn nghệ, anh đi theo và xin ứng thí với bài Trách thân (dân ca Phú Yên). Năm 20 tuổi, Hoài Linh giành giải nhì cuộc thi Tiếng hát hay TP Nha Trang.

NSƯT Hoài Linh thời trẻ.

Nghệ sĩ Thanh Lộc (Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng - Khánh Hòa) nhìn thấy triển vọng của anh nên mời về đoàn. Ba năm sau, anh xuất hiện trong vai trò diễn viên hài, vai đầu tiên lên sân khấu là vai anh chàng sứt môi trong tiểu phẩm Ngọc Hoàng xử án. Nhờ tài năng cùng sự duyên dáng, Hoài Linh có thể vừa hát dân ca, vừa làm biên đạo múa, rồi diễn viên hài, có lúc kiêm cả công việc dẫn chương trình.

Năm 1993, anh được cậu ruột bảo lãnh sang Mỹ định cư. Thời gian đầu, anh làm thuê công việc bán thịt heo tại khu chợ người Việt ở Florida, Mỹ. Song vì cái duyên sân khấu, danh hài được mời làm MC cho các lễ cưới, đám tiệc. Nhờ vậy, ca sĩ Phương Trinh và Thanh Tuyền gặp được anh và mời tham gia các chương trình đại nhạc hội. Từ đó, tên tuổi Hoài Linh đến gần hơn với khán giả.

Nhờ cái duyên với nghệ thuật, Hoài Linh nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở thị trường hải ngoại lẫn trong nước. Năm 2000, anh về nước định cư và vẫn giữ được vị trí danh hài hàng đầu. Nam nghệ sĩ đã tham gia đóng hàng trăm vở kịch, nhiều phim điện ảnh đình đám. Bên cạnh đó, Hoài Linh còn tham gia đóng cải lương, ra DVD ca nhạc, ngồi ghế nóng gameshow... Điều này khiến Hoài Linh được mệnh danh là "vua hài miền Nam".

Hoài Linh hoàn thành tâm nguyện khi xây dựng được nhà thờ Tổ trăm tỷ đồng.

Năm 2015, Hoài Linh trở thành nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được đặc cách xét danh hiệu NSƯT. Cùng năm, nam nghệ sĩ đã sử dụng tiền bạc sau nhiều năm lao động để xây dựng nhà thờ Tổ 100 tỷ đồng trên mảnh đất 7000m2 tại phường Long Phước, TP.HCM.

Nhà thờ Tổ này còn chứa một phòng trưng bày bộ sưu tập trầm hương có giá hàng chục tỷ đồng của nam nghệ sĩ sinh năm 1969. Những năm qua, Hoài Linh tập trung chăm sóc, dọn dẹp nhà thờ Tổ. Trong những dịp giỗ Tổ sân khấu, nghệ sĩ đón nhiều đồng nghiệp đến chung vui, trò chuyện.

Ở tuổi 56, Hoài Linh mắc ung thư tuyến giáp di căn, đã được phẫu thuật và hóa trị. Sức khỏe ổn định hơn nhưng vẫn phải dùng thuốc. Ngoài ra, anh còn sống chung với chứng mất ngủ kéo dài hơn 20 năm và phải dùng thuốc mỗi đêm.

Trải qua nhiều thăng trầm, Hoài Linh chọn cuộc sống bình yên, đơn giản. Danh hài thích làm vườn, tìm niềm vui ở công việc "nhà nông". Nam nghệ sĩ thường ăn mặc giản dị, đi dép xỏ ngón, tập trung tưới rau, cắt cỏ ngoài vườn.

Hoài Linh giữ lối sống giản dị suốt nhiều năm qua.

Hoài Linh tâm sự anh ít chạy show hơn, không đòi hỏi nhiều về vật chất. Anh vẫn nhận lời tham gia vào một số dự án điện ảnh phù hợp. Danh hài cũng đang theo học lớp đạo diễn sân khấu do NSND Trần Ngọc Giàu phụ trách để trau dồi thêm về chuyên môn dàn dựng tiểu phẩm cũng như diễn xuất.

"Tôi chỉ thích ăn cơm với cá khô, mắm kho. Nhà thì chỉ cần chỗ ra vào là được. Giờ đi diễn chỉ để thỏa mãn đam mê.

Diễn sân khấu không kiếm được nhiều tiền nhưng vui. Tôi thích không khí anh em nghệ sĩ quây quần bên nhau cùng ăn uống rồi tập luyện. Đó là cái tôi cần hiện tại để cảm thấy tuổi già đỡ hiu quạnh", nghệ sĩ cho hay.