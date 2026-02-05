Hoa đào 'đổ bộ' TP.HCM, giá giảm nhưng người mua chưa vội xuống tiền

Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Facebook
Twitter
Zalo
Copy
Hoa đào phía Bắc đổ bộ TP.HCM dịp cận Tết.
Tại một điểm bán khu vực công viên cầu Sài Gòn, anh Trần Ngọc Quang - người có 10 năm gắn bó với nghề bán đào Tết - đã đưa những chuyến hàng đầu tiên vào bày bán từ ngày 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ.
Năm nay, anh Quang mang vào TP.HCM khoảng 600 chậu đào, số lượng ít hơn so với mùa Tết năm ngoái. Theo anh, việc giảm lượng hàng là tính toán có chủ đích nhằm hạn chế tồn kho, trong bối cảnh sức mua thị trường được dự báo không quá sôi động như những năm cao điểm.
Ghi nhận thực tế cho thấy, dù hoa đào đã xuống phố nhiều ngày nhưng lượng khách mua vẫn khá thưa thớt. Khách chủ yếu đến xem, hỏi giá là chính, rất ít người quyết định mua sớm.
Theo kinh nghiệm nhiều năm buôn bán đào Tết, anh Quang cho biết hiếm khi có thể bán hết toàn bộ số lượng mang vào TP.HCM. Thông thường, tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt khoảng 60-70%, phần còn lại buộc phải chấp nhận bán xả hoặc trả lại vườn, tùy điều kiện từng năm.
Giá bán đào năm nay giảm so với mùa Tết năm trước, dao động từ 1 triệu đến 5 triệu đồng/chậu, tùy kích cỡ và dáng cây. Trong đó, mức phổ biến nhất là khoảng 2-3 triệu đồng/chậu. Ngoài ra vẫn có những chậu đào nhỏ, giá chỉ vài trăm nghìn đồng, phù hợp với người mua chơi Tết tiết kiệm.
Nguồn đào được anh Quang nhập chủ yếu từ hai vùng trồng đào nổi tiếng của miền Bắc là Nhật Tân (Hà Nội) và Nam Điền (tỉnh Nam Định cũ). Các chậu đào được tuyển chọn kỹ lưỡng ngay từ vườn, đảm bảo dáng đẹp, nụ đều và khả năng nở hoa đúng dịp Tết tại phía Nam.
Đào Tết năm nay khá đa dạng về chủng loại, từ đào huyền với dáng uốn cong mềm mại, đào thế được tạo dáng công phu như thế rồng, cho đến đào bonsai và bonsai mini. Theo người bán, để tạo được một cây đào thế đẹp, nhà vườn phải mất ít nhất 3 năm chăm sóc và uốn tỉa liên tục.
Hoa đào từ miền Bắc được vận chuyển vào TP.HCM bằng container lạnh nhằm giữ chất lượng hoa và hạn chế nở sớm. Dù cước vận chuyển năm nay cao hơn năm ngoái, nhưng theo người bán, việc thuê xe lại thuận lợi hơn, không còn khan hiếm như những mùa cao điểm trước.
Do đặc thù thời tiết miền Nam nắng nóng, việc chăm sóc đào sau khi vận chuyển vào TP.HCM đòi hỏi kỹ thuật riêng. Người bán chăm sóc hoa kĩ, điều tiết quá trình nở hoa, hướng dẫn khách hàng tưới nước đầy đủ, giữ ẩm để hoa nở đúng Tết.
Ông An Lộc Hưng, một thương lái bán hoa cho biết, giá đào năm nay rẻ hơn khoảng 20-30% so với năm ngoái, dao động từ 600.000 đồng/chậu nhỏ đến 6 triệu đồng đối với những cành to, đẹp. Dù vậy, sau 3 ngày mở bán, ông mới chỉ tiêu thụ được 4-5 chậu.
Nhiều thương lái cho biết năm nay, các chậu đào có giá 2-3 triệu đồng là loại được nhiều khách hàng lựa chọn để tiết kiệm chi tiêu thay vì chọn các chậu lớn.
Sau một hồi dạo quanh xem dáng và hỏi giá, một vị khách đã quyết định chốt mua chậu đào có giá 3 triệu đồng. Người mua cho biết chọn đào sớm để có thời gian chăm sóc, canh nụ nở đúng Tết, đồng thời tránh cảnh chen chúc, ép giá vào những ngày cận giao thừa.
Bên cạnh hoa đào, dịp Tết năm nay một số giống hoa đặc trưng của miền Bắc như mận, nhất chi mai cũng được các nhà vườn và thương lái đưa vào TP.HCM phục vụ nhu cầu chơi hoa đa dạng của người dân. Tuy nhiên, số lượng những loại hoa này không nhiều, chủ yếu bán theo dạng kén khách, hướng đến những người am hiểu và có không gian trưng bày phù hợp.
Nhiều chậu đào miền Bắc khi đưa vào TP.HCM đã bắt đầu nở sớm do thời tiết nắng nóng hơn so với ngoài Bắc. Theo người bán, các chậu này vẫn có thể tiếp tục ra hoa và lộc mới nếu được chăm sóc, tưới nước đầy đủ.
Bình luận