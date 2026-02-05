Hoa đào 'đổ bộ' TP.HCM, giá giảm nhưng người mua chưa vội xuống tiền

Bên cạnh hoa đào, dịp Tết năm nay một số giống hoa đặc trưng của miền Bắc như mận, nhất chi mai cũng được các nhà vườn và thương lái đưa vào TP.HCM phục vụ nhu cầu chơi hoa đa dạng của người dân. Tuy nhiên, số lượng những loại hoa này không nhiều, chủ yếu bán theo dạng kén khách, hướng đến những người am hiểu và có không gian trưng bày phù hợp.