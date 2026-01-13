  • Bình luận

Đào, quất xuống phố, tiểu thương 'hốt bạc' ngay đầu vụ Tết

13/01/2026 10:22:50 +07:00
13/01/2026 10:22:50 +07:00
(VTC News) -

Bày bán đào, quất từ sớm, các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) bội thu vì đông khách mua sắm ngay từ đầu mùa Tết.

Video: Đào, quất xuống phố Hà Nội.

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026, song chợ hoa Quảng An hiện đã sôi động khi tiểu thương tập kết hàng trăm cây quất, cành đào và nhiều loại hoa rừng để bày bán.

Quất, đào, lê rừng, mận và hoa mộc lan được bày dọc các tuyến đường xung quanh khu vực chợ hoa Quảng An.

“Mới chỉ đầu mùa nhưng đã có nhiều khách tìm mua. Thời điểm này, chúng tôi chủ yếu bán các cành nhỏ để khách dễ mua vì vừa túi tiền. Khoảng nửa tháng nữa sẽ bắt đầu đưa các cành to ra bán”, một tiểu thương nói.

Nhiều người Hà Nội có thói quen mua cây cảnh để đón Tết từ sớm. "Tết thích nhất là có không khí, hương vị đặc biệt. Đi mua sắm hoa đào là một trong những thú vui, tạo cảm giác Tết đã đến rất gần. Vì thế năm nào tôi cũng đi ngắm và mua cây cảnh từ cuối tháng 11 âm lịch, để chờ đón Tết từ sớm", chị Thanh Lan ở phường Hoàn Kiếm chia sẻ.

“Từ sáng đến giờ tôi đã bán được hơn chục cành đào. Năm nay có vẻ nhu cầu chơi đào sớm của người dân khá cao”, bà Hoa - tiểu thương bán đào - nói.

Theo ghi nhận, giá mỗi cành đào nhỏ dao động 80.000 - 100.000 đồng. Riêng đào huyền, đào thế có giá 200.000 - 300.000 đồng/cành.

Ngoài ra, đào rừng được tiểu thương nhập về từ Lạng Sơn, Mộc Châu, Lào Cai và bày bán với giá 200.000 - 500.000 đồng/cành.

Bên cạnh đó, nhiều cành lê rừng kích thước lớn cũng xuất hiện trên thị trường, với giá 2 - 3 triệu đồng/cành.

“Năm nay, nhiều cây nở sớm nên chúng tôi đưa hàng xuống bán sớm. Do là năm nhuận, thú chơi của người Hà Nội cũng đến sớm hơn. Từ đầu mùa đến nay, tôi đã bán được hơn 1 xe tải cành lê rừng”, anh Hoài Nam cho biết.

Nhiều khách tỏ ra thích thú khi sớm mang hương vị Tết về nhà.

Bên cạnh các loại hoa, cây cảnh truyền thống thì năm nay hoa mộc lan có xuất xứ từ Trung Quốc cũng đổ bộ chợ Tết.

Loài hoa này mang vẻ đẹp tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Hoa có hương thơm, độ bền cao, ý nghĩa phong thủy tốt nên được nhiều người lựa chọn. Mỗi cành hoa mộc lan có giá 1 - 8 triệu đồng.

Người dân thích thú, dừng chân chụp ảnh và chọn mua hoa mộc lan.

Vừa chọn được một cành mộc lan ưng ý với giá gần 2 triệu đồng, vị khách này cho biết: “Khoảng nửa tháng trước tôi thấy loại hoa này được bày bán, trông lạ nên mua về chơi. Cách chăm khá dễ, hoa nở to, cánh dày, đến nay vẫn chưa tàn nên tôi tiếp tục mua thêm một cành nữa để cắm cho đến gần Tết”.

