Đào, quất xuống phố, tiểu thương 'hốt bạc' ngay đầu vụ Tết

Bày bán đào, quất từ sớm, các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) bội thu vì đông khách mua sắm ngay từ đầu mùa Tết.
Video: Đào, quất xuống phố Hà Nội.
Quất, đào, lê rừng, mận và hoa mộc lan được bày dọc các tuyến đường xung quanh khu vực chợ hoa Quảng An.
Theo ghi nhận, giá mỗi cành đào nhỏ dao động 80.000 - 100.000 đồng. Riêng đào huyền, đào thế có giá 200.000 - 300.000 đồng/cành.
Ngoài ra, đào rừng được tiểu thương nhập về từ Lạng Sơn, Mộc Châu, Lào Cai và bày bán với giá 200.000 - 500.000 đồng/cành.
Bên cạnh đó, nhiều cành lê rừng kích thước lớn cũng xuất hiện trên thị trường, với giá 2 - 3 triệu đồng/cành.
Nhiều khách tỏ ra thích thú khi sớm mang hương vị Tết về nhà.
Loài hoa này mang vẻ đẹp tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Hoa có hương thơm, độ bền cao, ý nghĩa phong thủy tốt nên được nhiều người lựa chọn. Mỗi cành hoa mộc lan có giá 1 - 8 triệu đồng.
Người dân thích thú, dừng chân chụp ảnh và chọn mua hoa mộc lan.
