'Hố tử thần' xuất hiện giữa trung tâm Đà Nẵng, 'nuốt chửng' ô tô

(VTC News) -

Chiều 3/12, cơ quan chức năng Đà Nẵng phong tỏa hiện trường nơi xuất hiện "hố tử thần" ngay giữa trung tâm thành phố.

Khoảng 14h15 cùng ngày, đường Nguyễn Công Trứ (cạnh ngã tư đường Ngô Quyền) xảy ra sụt lún, tạo thành một hố sâu.

"Hố tử thần" xuất hiện giữa trung tâm Đà Nẵng. (Ảnh: D.N)

Theo ghi nhận, "hố tử thần" nằm sát lề bên phải đường Nguyễn Công Trứ (hướng đường Ngô Quyền đi Trần Hưng Đạo). Bề rộng hố chiếm gần nửa mặt đường, độ sâu tầm 2m.

Tại hiện trường, vị trí hố nằm sát rào tôn của một dự án đang thi công xây dựng. Có hai ô tô con đang đỗ sát lề đường bị rơi xuống hố, một ô tô con khác nằm vắt vẻo trên miệng hố.

Lãnh đạo UBND phường An Hải cho hay sự cố không gây thiệt hại về người, địa phương đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra vụ việc.

Được biết, lòng đường tại đây đã xuất hiện vết nứt từ nhiều ngày trước. Không chỉ đường Nguyễn Công Trứ, mặt đường Ngô Quyền cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Cách đây hơn 1 tháng, cũng ở Đà Nẵng, mưa lớn gây sụt lún mố đầu cầu, tạo thành hố sâu khiến người chạy xe máy gặp nạn.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 26/10, người dân báo tin cầu Ca Da nằm trên Quốc lộ 24C (giáp ranh giữa xã Trà My và Trà Tân, TP Đà Nẵng) bị sập, tạo thành hố sâu khiến người đi xe máy và xe máy rơi xuống.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương được huy động để tổ chức cứu hộ. Rất nhanh chóng, người bị nạn được đưa lên bờ an toàn, sau đó chiếc xe cũng được cẩu lên khỏi hố sâu.