Hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 8 tỷ đồng để khắc phục sạt lở tại Khe Sanh

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2810 của Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Quảng Trị 8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để khắc phục hậu quả thiên tai với dự án sụt trượt ở khu vực đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 17/11, tại khu vực trung tâm đường Hùng Vương, xã Khe Sanh (Quảng Trị) xảy ra vụ sạt lở đất đá khiến một phần căn nhà số 74 đổ sập và nhiều ngôi nhà khác lung lay trên vực thẳm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo đề xuất; về đối tượng sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện dự án đúng quy định, bảo đảm thời gian hoàn thành trước ngày 31/12.

UBND tỉnh Quảng Trị quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, về đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Đồng thời, tỉnh Quảng Trị cần báo cáo kết quả sử dụng kinh phí được hỗ trợ về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền với nội dung vượt thẩm quyền.

Sau thời gian thi công khẩn trương, công trình chống sạt lở ở xã Khe Sanh cơ bản hoàn thành, các hộ dân đã trở về nhà sau hơn 1 tháng đi sơ tán.

Trước đó, ngày 16-17/11, đợt mưa lớn bất thường gây sụt trượt nghiêm trọng dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Khu vực bị sạt lở kéo dài khoảng 170m, rộng 30m, sâu 15m, với hơn 5.000m² đất bị phá hủy. Sự cố làm hư hỏng phần sau của 2 căn nhà và đe dọa an toàn 10 căn còn lại. Các nhà dân đều là công trình kiên cố 2-4 tầng.

Ngay sau sự cố, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương khẩn trương áp dụng tình trạng khẩn cấp, tập trung nguồn lực, phối hợp các bộ, ngành liên quan khắc phục sự cố trên.

Vào ngày 15/12, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và tổ chức lễ khởi công dự án với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng.