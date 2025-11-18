Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(VTC News) -

Theo đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chiều 17/11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập sâu. (Ảnh: TP)

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

UBND tỉnh Khánh Hòa cần báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, trong 2 ngày qua, lượng mưa trên toàn tỉnh đạt từ 80-250mm. Các khu vực Vĩnh Hy, Ninh Hải, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Tây Nha Trang và một phần Nam Nha Trang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Lượng mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến mực nước các sông dâng cao nhanh chóng, các hồ chứa nước đã đón lũ hơn 30 triệu m³, tác động trực tiếp đến các vùng hạ lưu. Trong ngày 17/11, nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Đặc biệt, mưa lũ gây các vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn.

Chỉ trong 2 ngày, mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa khiến 7 người chết, 2 người mất tích, 19 người bị thương; 7.000 ha lúa, 117 ha cây hàng năm (bắp, khoai lang), 404 ha rau màu bị ngập sâu, một số công trình bị hư hại… Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng được huy động tổng lực, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn người dân tại các vùng ngập lụt.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc hia, ngày 18 và 19/11, Khánh Hòa vẫn còn mưa to đến rất to với lượng mưa 100-150mm. Cơ quan chức năng khuyến cáo tỉnh chỉ đạo các xã, phường tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, nhất là khu dân cư; bố trí cán bộ trực tiếp theo dõi, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp, tránh sự cố ảnh hưởng đến người dân.