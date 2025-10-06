Hố sụt rộng 100m² bất ngờ xuất hiện ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Sáng 6/10, người dân thôn Bản Rắn, xã Ngọc Long (tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ phát hiện một hố sụt lớn xuất hiện giữa ruộng của gia đình ông Nguyễn Đức Thăng.

Qua quan sát, hố có đường kính khoảng 10m, diện tích gần 100m², sâu chừng 10m tính từ mặt ruộng đến phần nước bên dưới.

Theo chính quyền xã Ngọc Long, hố nằm cách khu dân cư khoảng 50m và đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Nước trong hố đục ngầu, phần đất xung quanh bị nứt, sạt lở từng mảng nhỏ.

Khu vực xuất hiện hố sụt tại ruộng của gia đình ông Nguyễn Đức Thăng, thôn Bản Rắn, xã Ngọc Long. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận hiện tượng sụt lún lớn như vậy, xảy ra chỉ ít ngày sau khi bão số 10 đổ bộ gây mưa to trên diện rộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã cử lực lượng xuống hiện trường, giăng dây, cắm biển cảnh báo và yêu cầu người dân không đến gần khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, UBND xã đã báo cáo sự việc lên huyện và các cơ quan chuyên môn của tỉnh, đề nghị sớm cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra, xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ rủi ro và hướng khắc phục phù hợp.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân hố sụt có thể liên quan đến hiện tượng địa chất tự nhiên, cộng với lượng mưa lớn trong những ngày qua khiến đất bị rỗng và sập xuống.

Hiện địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, khoanh vùng khu vực nguy cơ, tránh để người dân và vật nuôi đi vào vùng có thể tiếp tục sạt lở.