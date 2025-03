Hồ sơ giải mật vụ ám sát Tổng thống Kennedy không có gì mới

(VTC News) -

Ngày 18/3, chính quyền ông Trump công bố hàng nghìn tài liệu liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy. Ông Trump cho rằng những hồ sơ này chưa từng được công bố trước đây.

Nhiều hồ sơ liên quan đến vụ ám sát ông Kennedy được công khai, bao gồm 13.000 bản được công bố dưới thời ông Biden. Trang web của Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ công bố số hồ sơ trên vào tối ngày 18/3. Các nhà nghiên cứu phải mất nhiều thời gian để xem xét 1.123 hồ sơ mới được công bố. Tuy nhiên, theo một nhà nghiên cứu lâu năm, số hồ sơ trên không chứa thông tin đáng chú ý nào.

Cố Tổng thống Mỹ John F Kennedy (Ảnh: People)

Ông Tom Samoluk, phó Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Hồ sơ Ám sát cho biết số hồ sơ mới không có gì thay đổi đáng kể so với trước đây. Tất cả vẫn chung một kết luận rằng tay súng Lee Harvey Oswald là kẻ ám sát cố Tổng thống.

“Theo những gì chúng tôi nghiên cứu, hiện vẫn chưa có thông tin gì mới liên quan đến vụ ám sát. Phần lớn các hồ sơ đã được công bố, tuy nhiên, một số khác vẫn chưa được công khai”, ông nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

"Nếu có bất kỳ thông tin gì mới liên quan đến vụ ám sát, Hội đồng đã công bố nó vào giữa những năm 90”, ông tiếp tục.

Ông Larry Sabato, nhà nghiên cứu chính trị thuộc Đại học Virginia, đồng thời là tác giả cuốn sách “The Kennedy Half-Century: The Presidency, Assassination, and Lasting Legacy of John F. Kennedy”, (tựa Việt “Nửa thế kỷ Kennedy: Nhiệm kỳ Tổng thống, vụ ám sát, Di sản trường tồn”) cho rằng công chúng sẽ thất vọng vì những tiết lộ mới.

"Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng chúng ta sẽ được đọc thông tin mới", ông Sabato nói, "nhưng có thể đó không phải là về vụ ám sát ông Kennedy. Vụ án này hiện vẫn còn rất nhiều uẩn khúc chưa được giải đáp".

Vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy từ lâu thúc đẩy nhiều thuyết âm mưu, trong đó có một số giả thuyết mà chính ông Trump ủng hộ. Vào những năm 1990, chính quyền Mỹ thành lập uỷ ban chuyên nghiên cứu các tài liệu liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy. Ông và một nhóm hàng chục người cùng rà soát hàng loạt tài liệu để công khai giữa năm 1994 và 1998.