Hồ sơ Epstein được công bố: Hơn 1.200 nạn nhân và nhiều nhân vật quyền lực

(VTC News) -

Theo các nguồn tin, trong số tài liệu được công bố có những bức ảnh mới của Epstein chụp với cựu Tổng thống Bill Clinton, cùng tên của hơn một chục nhân vật có ảnh hưởng chính trị và quan chức chính phủ.

Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết, trong quá trình rà soát toàn diện, DOJ xác định được hơn 1.200 nạn nhân và thân nhân. Tất cả thông tin nhận dạng nạn nhân đều được che giấu nhằm bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của họ.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 19/12 chính thức công bố hàng trăm nghìn trang tài liệu liên quan đến vụ án của tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Việc công bố tài liệu được thực hiện theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, được Quốc hội thông qua vào tháng 11 và do Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Luật này yêu cầu chính phủ phải công bố trong vòng 30 ngày toàn bộ tài liệu không thuộc diện mật liên quan đến các vụ án buôn bán tình dục của Epstein và cộng sự lâu năm của ông ta là Ghislaine Maxwell.

Trong thư gửi Quốc hội, ông Blanche nhấn mạnh đây là một động thái chưa từng có tiền lệ, thể hiện cam kết của chính quyền hiện tại đối với tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ nạn nhân. Ông khẳng định chưa chính quyền nào trước đây công khai ở mức độ này đối với một vụ việc thực thi pháp luật nhạy cảm như vụ Epstein.

Theo DOJ, các tài liệu được công bố bao gồm toàn bộ hồ sơ không mật liên quan đến Epstein, từ các cuộc điều tra, truy tố, giam giữ cho đến các tài liệu liên quan đến cái chết của ông ta trong trại giam liên bang năm 2019. Hồ sơ cũng bao gồm các tài liệu về Ghislaine Maxwell, nhật ký bay và hồ sơ di chuyển của các phương tiện do Epstein sở hữu hoặc sử dụng, cùng các tài liệu đề cập đến những cá nhân - bao gồm cả quan chức chính phủ - có liên quan hoặc được nhắc đến trong các hoạt động tội phạm, thỏa thuận dân sự, miễn truy tố hay quá trình điều tra.

Ngoài ra, DOJ còn công bố các thỏa thuận miễn truy tố, thương lượng nhận tội, dàn xếp kín, cũng như các trao đổi nội bộ của Bộ Tư pháp (email, bản ghi nhớ, biên bản họp) liên quan đến quyết định điều tra hoặc không điều tra Epstein và các cộng sự của ông ta. Những tài liệu về việc tiêu hủy, chỉnh sửa, che giấu hoặc làm thất lạc hồ sơ, nếu có, cũng nằm trong diện được công bố.

Ông Blanche cho biết quá trình rà soát có sự tham gia của hơn 200 luật sư DOJ, trải qua nhiều lớp kiểm tra nhằm bảo đảm không để lộ thông tin nhận dạng nạn nhân, không công bố tài liệu có yếu tố lạm dụng tình dục trẻ em, không ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra, cũng như không vi phạm các quy định về an ninh quốc gia và đối ngoại.

DOJ khẳng định, trong quá trình rà soát trước đây, không phát hiện bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Epstein đã tống tiền các nhân vật nổi tiếng, cũng như không tìm thấy căn cứ đủ để mở điều tra hình sự đối với các bên thứ ba chưa bị truy tố. Tuy nhiên, nhiều tòa án liên bang đã cho phép gỡ niêm phong một số tài liệu từng bị bảo mật, buộc DOJ phải tiến hành rà soát lại hàng nghìn trang hồ sơ.

Bộ Tư pháp cho biết việc xem xét và công bố tài liệu vẫn đang tiếp tục, và các hồ sơ bổ sung sẽ được đăng tải trong những tuần tới. Chính quyền Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp, bảo đảm minh bạch tối đa, đồng thời đặt việc bảo vệ các nạn nhân của Jeffrey Epstein lên hàng đầu.