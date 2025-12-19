Lộ loạt ảnh mới từ hồ sơ tỷ phú ấu dâm Epstein, có cả Bill Gates

(VTC News) -

Đợt công bố này mang đến một cái nhìn rời rạc nhưng gây sốc về những tài liệu mà các nhà điều tra cho rằng có thể phản ánh mạng lưới, phương thức hoạt động và các mối quan hệ của Epstein.

Đợt công bố hôm thứ Năm bao gồm 68 bức ảnh, đánh dấu lần công khai thứ ba trong một kho tư liệu khổng lồ hơn 95.000 hình ảnh thu được từ các tài sản của Epstein, đã chuyển giao cho Quốc hội Mỹ theo trát triệu tập. Tương tự các đợt trước, những hình ảnh này được công bố không kèm theo thông tin chi tiết về bối cảnh, thời gian hay địa điểm.

Trích dẫn từ tiểu thuyết “Lolita” của Vladimir Nabokov dường như được viết lên cơ thể một phụ nữ.

Trong số các hình ảnh gây chú ý nhất có những bức chụp trích dẫn từ tiểu thuyết “Lolita” của Vladimir Nabokov dường như được viết lên cơ thể một phụ nữ, cùng với hình ảnh các hộ chiếu và giấy tờ tùy thân nước ngoài bị che thông tin, bao gồm giấy tờ tùy nhân hoặc hộ chiếu liên quan với công dân Ukraine, Nga, Litva, Cộng hòa Séc, Italy, Nam Phi, cũng như một thị thực ngắn hạn được cho là cấp cho một công dân Morocco.

Các nghị sĩ cho biết việc che thông tin nhằm tránh tiết lộ danh tính của những người có thể là nạn nhân.

Theo Ủy ban Giám sát, một số hình ảnh còn ghi lại tin nhắn thảo luận về việc tuyển các cô gái cho Epstein, cùng với các bức ảnh chụp những nhân vật giàu có và có ảnh hưởng từng giao du với ông ta.

Trong số đó có một hình ảnh của tỷ phú Bill Gates, cũng như các bức ảnh khác cho thấy nhiều nhà hảo tâm và nhân vật nổi tiếng tham dự các bữa tiệc. Ủy ban nhấn mạnh rằng sự xuất hiện trong các bức ảnh không đồng nghĩa với bằng chứng về hành vi phạm tội của những người được chụp.

Ủy ban nhấn mạnh rằng sự xuất hiện trong các bức ảnh không đồng nghĩa với bằng chứng về hành vi phạm tội của những người được chụp.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia, đại diện bang California và là nghị sĩ Dân chủ cao cấp nhất trong Ủy ban Giám sát, cho biết việc công bố các tài liệu này nhằm giúp công chúng hình dung rõ hơn quy mô và tính chất của những gì liên quan đến Epstein được bàn giao cho Quốc hội.

Ông mô tả các hình ảnh là “vô cùng đáng lo ngại” và cho rằng chúng làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về hoạt động cũng như các mối quan hệ của Epstein.

Đảng Dân chủ cho biết các tài liệu được công bố “nguyên trạng như khi tiếp nhận”, không kèm theo giải thích gì thêm.

Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục đã bị kết án, chết trong nhà tù ở New York năm 2019 khi đang chờ xét xử các cáo buộc liên bang về buôn bán tình dục. Cộng sự thân cận của ông ta, Ghislaine Maxwell, sau đó đã bị kết án và tuyên án trong một vụ liên quan.

Việc công bố loạt ảnh mới diễn ra trước thời hạn Bộ Tư pháp Mỹ phải tiết lộ thêm các hồ sơ liên quan đến Epstein và Maxwell, qua đó làm dư luận chú ý trở lại về cách các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, cũng như câu hỏi về những cá nhân có thể đã liên quan hoặc được bảo vệ trong suốt quá trình điều tra.