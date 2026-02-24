HLV Thanh Hóa: Cầu thủ bị sốt, chấn thương vẫn gồng mình vì màu cờ sắc áo

(VTC News) -

Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ra sân chỉ với 16 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn) ở trận đá bù vòng 10 V.League gặp CLB Công an Hà Nội tối 24/2. Đội bóng xứ Thanh khủng hoảng lực lượng đến mức phải đăng ký thi đấu cả cầu thủ chấn thương, bị ốm. Thậm chí, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp phải đưa cả thủ môn dự bị Y Êli Niê vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo.

"Tôi rất cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các ban ngành đã tới động viên. Đặc biệt là người hâm mộ Thanh Hóa – họ đến sân đông hơn trong những trận gần đây, chứng kiến các cầu thủ gồng mình vì màu cờ sắc áo. Đó là điều khiến tôi thực sự xúc động. Trong lúc khó khăn này, chúng tôi rất cần sự đồng hành của cổ động viên", huấn luyện viên Mai Xuân Hợp nói sau trận đấu.

CLB Thanh Hóa thua CAHN 1-3.

CLB Thanh Hóa ghi bàn trước nhờ pha chớp thời cơ của tuyển thủ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath. Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn về lực lượng, lại gặp đối thủ mạnh hơn, đội bóng xứ Thanh thua ngược 1-3 trong hiệp 2.

"Ai cũng thấy chiều nay chúng tôi thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, gần như không còn người để xoay tua. Mỗi vị trí đều rất chật vật. Nếu có đủ quân số, tôi tin kết quả trận đấu có thể đã khác", HLV Mai Xuân Hợp cho biết.

"Ban huấn luyện và lãnh đạo xây dựng sẵn phương án. Khi được phép đăng ký cầu thủ mới, chúng tôi sẽ bổ sung lực lượng ngay. Thực tế hiện tại rất khó khăn: Có cầu thủ bị sốt vẫn phải ngồi dự bị, người chấn thương gối vẫn cố ra sân. Chúng tôi chỉ có đúng 11 người thi đấu, thậm chí phải tính đến phương án đưa thủ môn lên hỗ trợ khi cần.

Sau khi chia tay hàng loạt cầu thủ - trong đó có đội trưởng Quế Ngọc Hải, 2 ngoại binh, 2 tuyển thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận, đội bóng xứ Thanh gặp khó khăn về nhân sự. Do phải chịu án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), CLB Thanh Hóa không được đăng ký cầu thủ mới, kể cả đưa người từ đội trẻ lên. Trong khi đó, nhân sự ở đội chính vốn ít lại càng giảm đi do chấn thương.

Đến sáng mai (25/2), CLB Thanh Hóa mới giải quyết xong các khoản nợ với huấn luyện viên và cầu thủ. Sau đó, đội bóng này có thể báo cáo lên FIFA để gỡ án phạt.