HLV Kim Sang-sik: U22 Việt Nam tổn thương lòng tự trọng, quyết phục thù Malaysia

(VTC News) -

Malaysia là đối thủ mang đến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik kỷ niệm không vui. Ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia sử dụng dàn cầu thủ nhập tịch gian lận đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng thất bại đó càng khiến các cầu thủ U22 Việt Nam thêm quyết tâm "phục thù" thay đàn anh.

"Đội tuyển Việt Nam mới thua Malaysia 0-4 và điều đó phần nào ảnh hưởng đến tâm lý chung. Các cầu thủ U22 Việt Nam cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Vì thế, họ đang rất quyết tâm, tập luyện tập trung và chuẩn bị kỹ cho trận đấu tới”, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trước trận U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia.

U22 Việt Nam đang xếp nhì bảng B với 3 điểm và hiệu số +1. Malaysia dẫn đầu cũng với 3 điểm nhưng hiệu số +3. Chỉ cần một trận hòa là Malaysia và Việt Nam cùng giành vé vào bán kết với vị trí lần lượt nhất bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ở hai bảng A và C, các đội nhì bảng đều chỉ có được tối đa 3 điểm. Tuy nhiên, ông Kim Sang-sik muốn thắng.

"Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ rằng trận ngày mai không chỉ là trận vòng bảng, mà giống như trận đấu loại trực tiếp. Chiến thắng là mục tiêu bắt buộc đối với U22 Việt Nam”, HLV Kim Sang-sik trả lời truyền thông chiều 10/12.

HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 10/12.

“Cả 23 cầu thủ đều có thể trạng tốt. Trận ngày mai rất quan trọng và toàn đội đang có tinh thần rất tốt để hướng đến kết quả tốt nhất”, HLV Kim Sang-sik nói thêm.

“Malaysia mạnh về thể lực, chơi tấn công giàu sức mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về thể lực lẫn chiến thuật. Thông qua các cuộc họp chuyên môn và sự chăm chỉ tập luyện của cầu thủ, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu đề ra".

Trước nhận xét của người hâm mộ về hiệp một chưa thực sự bùng nổ trong trận gặp Lào, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Chúng tôi tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Các trận đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng đội sẽ chơi tốt dần qua từng trận. Tôi tin chiến thắng trước Lào sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn để hướng tới chiến thắng tiếp theo”.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ diễn ra vào 16h ngày 11/12. Đây được xem là trận “chung kết bảng B”, quyết định tấm vé vào bán kết trên cương vị nhất bảng.