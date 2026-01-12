HLV Kim Sang-sik so tài đối thủ lừng danh từng là á quân châu Âu

(VTC News) -

Ở cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út tối nay 12/1, các khán giả Việt Nam hâm mộ bóng đá Italy có thể nhận ra gương mặt quen thuộc trong đội ngũ của đối thủ. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng Tây Á sẽ đấu trí với ông Kim Sang-sik là Luigi di Biagio, người từng góp mặt trong đội hình á quân EURO 2000 của Italy.

Luigi Di Biagio sinh năm 1971 tại Rome. Ông bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ đầu thập niên 1990 và gắn bó phần lớn quãng thời gian thi đấu tại Serie A. Khi còn là cầu thủ, Di Biagio từng khoác áo những câu lạc bộ hàng đầu nước Ý như Lazio, AS Roma và Inter Milan.

Huấn luyện viên Luigi di Biagio

Ông được biết đến với vai trò tiền vệ trung tâm, thường chơi thấp, đảm nhiệm nhiệm vụ thu hồi bóng và tổ chức lối chơi từ tuyến giữa. Luigi di Biagio cũng là một trong những cầu thủ nhận thẻ nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Di Biagio có 31 lần ra sân cho đội tuyển Italy giai đoạn 1998–2002. Ông góp mặt trong hai kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 1998 và 2002. Dấu ấn nổi bật nhất của Di Biagio trong màu áo đội tuyển là EURO 2000, giải đấu mà Italy tiến vào chung kết (thua Pháp).

Sau khi giải nghệ, Di Biagio chuyển sang công tác huấn luyện và sớm làm việc trong hệ thống đội tuyển trẻ của Liên đoàn bóng đá Italy. Ông lần lượt dẫn dắt đội U20 rồi U21 Italy trong nhiều năm. Trong thời gian này, Di Biagio tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo và phát triển nhiều cầu thủ trẻ, chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Tại giải U21 châu Âu năm 2017, đội U21 Italy do ông dẫn dắt lọt vào bán kết, trước khi dừng bước trước Tây Ban Nha.

U23 Ả Rập Xê Út là đối thủ của U23 Việt Nam.

Năm 2018, Di Biagio được giao nhiệm vụ huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển Italy trong hai trận giao hữu quốc tế. Đây là giai đoạn bóng đá Italy đang trong quá trình điều chỉnh nhân sự sau khi không giành quyền tham dự World Cup. Sau đó, ông tiếp tục công việc huấn luyện ở cấp độ câu lạc bộ khi dẫn dắt SPAL tại Serie A trong mùa giải 2019–2020.

Đến năm 2024, Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út ký hợp đồng với Di Biagio để dẫn dắt đội tuyển trẻ quốc gia trong chu kỳ hướng tới năm 2026. Theo công bố chính thức, ông phụ trách lứa cầu thủ U21 và trực tiếp chỉ đạo đội U23 Ả Rập Xê Út tại các giải đấu do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức.