HLV Kiatisak nhiệt tình chiều cổ động viên, ký liền tay 23 chiếc áo đấu

(VTC News) -

Huấn luyện viên Kiatisak ký tặng cổ động viên sau trận đấu.

Tối 29/4, CLB Công an Hà Nội thi đấu giao hữu với đội bóng của các cựu danh thủ Brazil. Ngoài những ngôi sao lừng lẫy của đội khách như Carlos Dunga, Rivaldo, Kleberson hay Edmilson, những thành viên của đội chủ nhà - đặc biệt là huấn luyện viên Kiatisak Senamuang - cũng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Điều đó được thể hiện rõ qua hình ảnh ở lối vào phòng thay đồ của câu lạc bộ Công an Hà Nội sau trận đấu. Tại đây, HLV người Thái và các học trò "mỏi tay" ký tặng người hâm mộ. HLV Kiatisak "mắc kẹt" ở bên ngoài tới 10 phút vì số lượng cổ động viên xin chữ ký, chụp ảnh quá đông.

HLV Kiatisuk đã mắc kẹt tới 10 phút vì số lượng fan nhí xin chữ ký

Dù khoảng cách từ đường piste đến phòng thay đồ chỉ vài mét, huấn luyện viên Kiatisak đã phải nhờ tới sự hỗ trợ của đội ngũ an ninh mới có thể di chuyển. Nhà cầm quân người Thái vẫn rất vui vẻ giao lưu với các cổ động viên và nhiệt tình ký tặng không thiếu một chiếc áo nào. Đây là sự kiện giao hữu, không phải trận đấu chính thức. Do đó HLV Kiatisak cũng không vội khi kết thúc trận đấu.

Giống như HLV Kiatisak, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng lọt thỏm giữa vòng vây của các cổ động viên xin chữ ký và chụp ảnh. Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương gặp cảnh dở khóc dở cười khi bị khán giả trêu đùa bằng việc xin áo, xin giầy và cả chiếc đồng hồ đeo tay.

Đây là trận đấu Thành Lương xỏ giày tái xuất sân cỏ. Anh giải nghệ từ năm 2023 và chuyển sang công tác huấn luyện, làm việc tại CLB Hòa Bình trước khi gia nhập CLB Công an Hà Nội. Trong trận đấu này, Thành Lương là người mang băng thủ quân của đội chủ nhà. Anh thi đấu khoảng 15 phút trước khi rời sân do bị chuột rút.

Dù Thành Lương không thể thi đấu tới cuối trận nhưng những đồng nghiệp trẻ của anh ở CLB Công An Hà Nội đã có trận đấu hay với 4 bàn thắng. 4 bàn của CLB Công An Hà Nội được ghi do công của Vũ Văn Thanh, Jeferson Elias, Nguyễn Gia Hưng và Hồ Ngọc Thắng. Bàn thắng duy nhất của các cựu danh thủ Brazil được ghi do công của Edmilson - cựu tiền vệ Barcelona.