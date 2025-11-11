Thủ tướng đối thoại khoa học công nghệ, định hình Việt Nam trong kỷ nguyên mới

(VTC News) -

Theo UBND TP.HCM, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 diễn ra từ ngày 24 đến 30/11 với nhiều hoạt động cấp cao.

Đặc biệt, trong phiên chính thức ngày 26/11, lãnh đạo Chính phủ và các đại biểu sẽ thảo luận chủ đề “Hợp tác vì mục tiêu xanh trong kỷ nguyên số hướng tới nền kinh tế thông minh”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo UBND TP.HCM chủ trì Đối thoại chính sách tại Diễn đàn kinh tế TP.HCM năm 2024. (Ảnh: BTC)

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) sẽ có phiên đối thoại chính sách cấp cao, với chủ đề "Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình".

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu là sự kiện quốc tế quy mô lớn nhất trong năm, do UBND TP.HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Năm nay, mở đầu chuỗi hoạt động, vào ngày 25/11, Giám đốc điều hành của WEF - ông Stephan Mergenthaler, sẽ trực tiếp chia sẻ, truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp trẻ và khởi nghiệp, về tầm nhìn toàn cầu trong thúc đẩy chuyển đổi xanh - số và phát triển kinh tế thông minh, tại talk show "Intelligent Generation NOW".

Chiều 25/11 diễn ra tiệc trà CEO500 - Tea Connect, là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và UBND TP.HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ngày 27/11 là một loạt hoạt động tập trung vào việc kết nối, trải nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế. UBND TP.HCM cũng dịp giới thiệu các doanh nghiệp nổi bật, hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nói chung và tại TP nói riêng, nhằm kết nối đầu tư và tăng cường hợp tác giữa các bên.

Các hoạt động này thể hiện cam kết hợp tác lâu dài của TP.HCM với cộng đồng quốc tế, đồng thời tôn vinh tinh thần kết nối - sáng tạo - hội nhập, đưa Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành sự kiện đối thoại quốc tế có tầm ảnh hưởng khu vực.

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự là các chuyên gia, học giả và nhà hoạch định chính sách uy tín, những người đang trực tiếp dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn cầu.

Diễn đàn có sự đồng hành của WEF, các tổ chức, định chế quốc tế như UNESCO, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Liên minh Viễn thông quốc tế, các Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF…

Năm nay Diễn đàn dự kiến có sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ, logistics, năng lượng, tài chính, đô thị thông minh cũng như các tổ chức học thuật, nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và thế giới, như Foxconn, Schneider Electric, Siemens, MassRobotics, Qualcomm, Ant Group, Tập đoàn Sunwah, Tập đoàn Huawei, Đại học Thành phố Hong Kong, Đại học Quốc gia Seoul, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Đại học RMIT Việt Nam, CMC, Nam Á Bank, Trường Hải, Viettel…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo UBND TP.HCM, các tỉnh thành sẽ trực tiếp tham dự nhiều hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Mùa thu 2025, GRECO 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và phát minh, sáng chế công nghệ 4.0”, được Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM tổ chức, diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 25 - 30/11. Trên diện tích 8.000 m², GRECO 2025 dự kiến quy tụ hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia trưng bày quảng bá. Ban tổ chức kỳ vọng thu hút hơn 120.000 lượt khách tham quan, tạo ra một không gian kết nối và giao thương sôi động. Không gian triển lãm chia thành 7 khu vực chuyên đề chính, gồm các lĩnh vực nổi bật như: Không gian giới thiệu thành tựu chuyển đổi số AI, robot; không gian triển lãm sản phẩm và bằng sáng chế công nghệ 4.0, không gian đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh - xuất khẩu xanh. Với triển lãm chuyên sâu, các lĩnh vực tham gia gồm công nghiệp, giao thông, đô thị, nông nghiệp và môi trường, tài chính, du lịch, y tế, giáo dục. GRECO 2025 được định hướng là sự kiện quốc tế, nhằm giới thiệu các phát minh sáng chế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các công nghệ và giải pháp tăng trưởng xanh, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đột phá…. Vì mục tiêu TP.HCM hướng đến trở thành đô thị xanh, thông minh và tạo lập văn hóa tiêu dùng bền vững.