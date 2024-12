Hình tượng ông già Noel ngày nay xuất phát từ một quảng cáo đồ uống?

(VTC News) -

Bộ đồ nhung đỏ, viền lông trắng, bốt đen cao, mũ tua rua ấm áp,... trang phục đặc trưng của ông già Noel đã ăn sâu vào văn hóa đại chúng và trí tưởng tượng của mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi trên thế giới.

Tuy nhiên, ông già Noel không phải lúc nào cũng mặc đồ đỏ. Trên thực tế, trang phục, ngoại hình và chiều cao của ông phải mất gần một thế kỷ mới mang tính biểu tượng như ngày nay. Và chắc chắn ông không phải là tạo hình đi ra từ một chiến dịch quảng cáo của loại đồ uống nổi tiếng thế giới.

Người mặc bộ ông già Noel ở New York, Mỹ. (Ảnh: CNN)

Ban đầu, đặc điểm chính của ông già Noel xuất hiện trong các tác phẩm văn học là người đàn ông có râu, mặc áo lông thú được tuần lộc kéo trên xe trượt tuyết, nhưng trang phục ông mặc được mô tả theo nhiều cách khác nhau.

“Thế kỷ 19 là thời điểm những tranh cãi về ngoại hình và trang phục của ông già Noel khá phổ biến”, nhà sử học Gerry Bowler, tác giả của “Santa Claus: A Biography”, chia sẻ với CNN.

“Phải mất khoảng 80 năm để các nghệ sĩ Mỹ hoàn thiện trang phục của ông già Noel. Trước đó, bạn có thể hóa trang thành ông già Noel với bất kỳ màu sắc nào, cùng đủ loại áo choàng và biến thể”.

Diện mạo gốc của ông già Noel

Nhà sử học Gerry Bowler cho biết, một số mô tả ban đầu về ông già Noel là kẻ đột nhập vui vẻ trong kỳ nghỉ, một người lùn tinh ranh hay người bán hàng rong, với kích thước đủ nhỏ để chui lọt vào ống khói.

Một bài thơ năm 1864 mô tả ông già Noel mặc trang phục của giám mục màu vàng và đội mũ lông. Trong khi đó, một bức tranh sơn dầu năm 1837 miêu tả ông trong chiếc áo choàng đỏ lót lông.

Ông già Noel mặc áo vàng trong phiên bản minh họa bài thơ của Moore (trái) và mặc đồ màu xanh lá cây trong bài thơ minh họa ẩn danh từ năm 1821. (Ảnh: CNN)

Quảng cáo của P.T. Barnum vào năm 1850 mô tả ông già Noel như một nhân vật thời kỳ Cách mạng Mỹ không có râu. Trong khi đó, bìa sách năm 1902 của L. Frank Baum với tựa đề The Life and Adventures of Santa Claus (Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của ông già Noel) lại cho thấy ông mặc áo khoác tối màu viền lông họa tiết động vật và đi đôi ủng đỏ rực rỡ.

Thomas Nast, họa sĩ truyện tranh của Harper's Weekly, trong bức tranh năm 1863, vẽ ông già Noel mặc áo sao và sọc khi trao quà cho những người lính quân đội liên bang thời kỳ Nội chiến Mỹ. Tuy nhiên, bức tranh để lại ấn tượng nhất của Nast được vẽ vào năm 1881, với phiên bản ông già Noel trong bộ đồ đỏ gần giống với hình tượng ngày nay.

Tiếp nối Nast là các nghệ sĩ Norman Rockwell và J.C. Leyendecker, những người thường xuyên vẽ hình ông già Noel trong bộ trang phục đỏ đặc trưng trên các tạp chí vào đầu thế kỷ 20.

"Khi ông già Noel mặc bộ đồ đỏ viền lông trắng xuất hiện thường xuyên hơn trên bìa các tạp chí đại chúng, hình tượng đó dần trở thành mặc định", nhà sử học Bowler nói.

Những bức vẽ của các nghệ sĩ trên gần như bị lù mờ bởi hình ảnh ông già Noel của họa sĩ Haddon Sundblom, vẽ cho chiến dịch quảng cáo của Coca-Cola vào năm 1931. Khi đó, họa sĩ Sundblom dựa trên ngoại hình một người bạn để vẽ nên phiên bản ông già Noel phổ biến cho đến ngày nay.

"Chắc chắn các quảng cáo Coca-Cola có mặt ở khắp mọi nơi. Tôi nghĩ hầu hết mọi người tin rằng Coca-Cola có liên quan đến việc định hình trang phục đỏ - trắng của ông già Noel… nhưng điều đó không đúng. Trang phục mang tính biểu tượng của ông già Noel đã được xác định từ nhiều thập kỷ trước đó", ông Bowler nói.

Ông già Noel trong bức họa của Thomas Nast năm 1881 (trài) và trong quảng cáo của Coca-cola năm 1931. (Ảnh: CNN)

Ngày Giáng sinh

Giáng sinh ban đầu cũng không được tổ chức theo bất kỳ cách thống nhất nào, thậm chí tiền thân của ngày lễ luôn mang tính ồn ào gắn liến với các bữa tiệc say xỉn.

Nhà sử học Stephen Nissenbaum cho biết: "Không có điểm tương đồng nào giữa cách ăn mừng Giáng sinh thời xưa và nay. Không có cây thông Noel, không bữa tiệc ấm cúng và cũng chẳng có những món quà".

Khi trang phục của ông già Noel thay đổi, bản chất tinh nghịch của ông cũng phai nhạt dần, trở thành một vị khách cao lớn hơn, vui vẻ hơn và hoàn toàn nhân từ.

Bên cạnh đó, việc ông già Noel được chọn khoác chiếc áo đỏ rực rỡ cũng có thể nhằm tạo nét tương phản với bộ râu và nổi bật giữa khung cảnh tuyết trắng.

Theo nhà sử học Bowler, cho đến nay, việc đánh giá chính xác những ảnh hưởng về phong cách của ông già Noel vẫn rất mơ hồ, vì ông có rất nhiều điểm tương đồng ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Chẳng hạn, chiếc mũ của ông được ghi nhận là mũ Phrygian cổ xưa, chất nỉ mềm mại; và mũ camauro viền lông giáo hoàng, cùng nhiều loại khác; nhưng giờ đây chiếc mũ trở thành bản sắc riêng của ông già Noel.