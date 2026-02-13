Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Mai Dịch

(VTC News) -

Ngày 13/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Dự lễ dâng hương có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn các đồng chí lãnh đạo tiền bối và những người con ưu tú của đất nước đã suốt đời hiến dâng cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đoàn đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Anh hùng Liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Các đồng chí nguyện hết lòng, hết sức vì nước, vì dân, quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.