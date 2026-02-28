Hình ảnh đầu tiên cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran

Trang chủ
Khói bốc lên dày đặc ở Tehran khi Israel và Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Iran. (Video: X)
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, Israel phát động "cuộc tấn công phủ đầu" chống lại Iran vào sáng nay 28/2, trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp được ban bố trên toàn quốc. (Ảnh: Getty)
Israel đặt tên cho chiến dịch mới chống lại Iran là “Sư tử gầm”. Tên gọi này tiếp nối chiến dịch trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025 mà Israel đặt tên là “Sư tử trỗi dậy”. (Ảnh: AP)
Tổng thống Donald Trump mô tả chiến dịch quân sự ở Iran là “quy mô lớn và đang diễn ra”, nhằm ngăn chặn nước này gây nguy hiểm đến tính mạng người Mỹ. (Ảnh: Getty)
Nguồn thạo tin cũng cho biết cuộc tấn công được Mỹ và Israel "lên kế hoạch chung trong nhiều tháng". Israel được cho là đang "dốc toàn lực" vào chiến dịch và Mỹ "cũng có chung quan điểm". (Ảnh: WANA)
Bộ Chỉ huy Hậu phương Israel ra lệnh cho người dân chỉ thực hiện những hoạt động thiết yếu sau cuộc tấn công vào Iran. Người dân cũng di chuyển đến các hầm trú ẩn sau khi chuông báo động vang lên. (Ảnh: AP)
Một số bệnh viện lớn của Israel thông báo họ sẽ chuyển sang hoạt động ngầm khi Bộ Y tế nước này yêu cầu các cơ sở y tế phải duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất. (Ảnh: Getty)
Người dân chạy tán loạn tìm chỗ trú ẩn ở Tehran giữa các cuộc tấn công. (Ảnh: Reuters)
Dòng chữ trên tường có nội dung "Đả đảo nước Mỹ" xuất hiện sau khi Israel tuyên bố phát động một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran. (Ảnh: Reuters)
