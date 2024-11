BTC 'Anh trai say hi' công bố có thêm concert 4 tại Hà Nội vào ngày 9/12

Sáng nay, Fanpage chính thức của BTC Anh trai say hi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái vọn vẹn hai từ: "Đêm 4" khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Bên dưới phần bình luận, netizen rôm rả không ngừng và hầu hết mọi người cho rằng đây chính là hé lộ về đêm concert thứ 4 của Anh trai say hi sắp tới.

Cách đây ít phút, BTC chương trình cũng đăng tải thông báo chính thức về thông tin concert thứ 4 của Anh trai say hi: "Quý khán giả thân mến! Ở những thời khắc khó quên của mùa hè rực rỡ 2024, Ban tổ chức Anh trai "Say hi" concert Hà Nội chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn vì sức chứa của Đêm 7/12 đã không đáp ứng đủ sự yêu mến của quý khán giả dành cho Anh trai say hi và các anh trai.

Thực tế ghi nhận đã có hơn 200.000 lượt chờ mua vé tại Ticketbox, hàng triệu thảo luận về chủ đề tìm kiếm vé và liên tục những thông điệp gửi đến chương trình trong thời gian qua. Để đáp lại tấm chân tình và mong muốn của đông đảo khán giả đều có cơ hội được thưởng thức âm nhạc đỉnh cao của chương trình, Anh trai say hi Hà Nội - Concert 4 sẽ được diễn ra vào ngày 9/12/2024 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, vé sẽ được mở bán từ 9:00 ngày 28/11/2024".

Thông tin này khiến người hâm mộ phấn khích và đang chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho việc săn vé đêm diễn thứ 4 của Anh trai say hi tại Hà Nội.

Trước đó, Erik cũng "thả hint" trong broadcast cá nhân: "Ngày 9/12, những ai chưa mua được vé ngày 7 thì ngày 9 phải gặp đó nha". Anh hài hước tiết lộ đã phải "ém" thông tin này suốt thời gian qua, chờ đến lúc chương trình công bố chính thức mới dám hé lộ.

Anh trai say hi là chương trình âm nhạc thực tế đầu tiên quy tụ 30 nam nghệ sĩ là những tên tuổi có sức ảnh hưởng trong showiz Việt và mạng xã hội. Chương trình Anh trai say hi đã tổ chức hai concert ở TP.HCM vào ngày 28/9 và 19/10, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Giá vé của concert thứ ba ở Hà Nội tương tự như giá vé của hai concert đầu tiên, dao động từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Trong đó, vé hạng CAT 3 (ngồi): 500.000 đồng, vé hạng CAT 2 (ngồi): 700.000 đồng, vé hạng CAT 1 (ngồi): 900.000 đồng, vé hạng GA 4 (đứng): 800.000 đồng, vé hạng GA 3 (đứng): 1.000.000 đồng, vé hạng GA 2 (đứng): 1.400.000 đồng, vé hạng GA 1 (đứng): 1.800.000 đồng, vé hạng FANZONE (đứng): 2.500.000 đồng, vé hạng VIP (ngồi): 2.200.000 đồng, vé hạng VIEVIP (ngồi): 2.600.000 đồng, vé hạng SVIP (ngồi): 4.000.000 đồng và vé hạng PREMIER LOUNGE (bàn/ghế cocktail): 10.000.000 đồng.