Hiện trường vụ lật xe khách ở Lào Cai khiến 3 người chết, nhiều người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 13/10, tại Km4+100 tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua thôn 8, xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.76 chở hơn 20 hành khách đang chạy theo hướng Việt Cường – Minh Phú thì bất ngờ lao thẳng vào taluy dương bên đường.
Cú va chạm khiến phần đầu xe bị biến dạng, nhiều hành khách hoảng loạn. Thông tin ban đầu, có 3 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, nhiều hành khách bị thương nhẹ.
Người dân sống gần hiện trường nhanh chóng có mặt, dùng dụng cụ phá cửa, hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.
Một hành khách trong xe được đưa ra ngoài sau vụ tai nạn.
Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn, kính vỡ tung, xăng dầu chảy tràn ra mặt đường.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động ba xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả âm tính.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách bị mất lái khi vào đoạn đường cong, dẫn đến va vào taluy dương. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.
