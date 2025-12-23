Tạm giữ tài xế sử dụng ma tuý lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường (SN 1982, trú tại Khương Đình), tài xế trong vụ lật ô tô tại Ngã Tư Sở, để điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 12h ngày 17/12, Doãn Việt Cường lái ô tô Hyundai Santa Fe hướng đường Láng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng, phường Đống Đa, ô tô của Cường va chạm 2 ô tô khác rồi bị lật nghiêng.

Doãn Việt Cường tại cơ quan công an.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cả 3 ô tô hư hỏng, giao thông qua đoạn Ngã Tư Sở bị ùn tắc.

Sau tai nạn, tài xế Hyundai Santa Fe có biểu hiện không tỉnh táo. Công an phường Đống Đa phối hợp Đội CSGT số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với cả 3 tài xế, kết quả đều âm tính.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Qua test nhanh, tài xế Doãn Việt Cường dương tính với Morphine. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận trưa cùng ngày, anh ta có sử dụng ma túy.

Theo hồ sơ, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và mới hoàn thành cai nghiện bắt buộc vào đầu tháng 7/2025.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng.

Hành vi sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông bị xử lý nghiêm theo Nghị định 168/2024 của Chính phủ. Cụ thể, người lái ô tô vi phạm bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng; người điều khiển mô tô, xe gắn máy bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng; còn người điều khiển xe máy chuyên dùng bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Trường hợp hành vi sử dụng ma túy khi lái xe gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe con người hoặc tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức phạt tù lên đến 5 năm nếu làm chết một người hoặc gây thương tích cho một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Nếu làm chết 2 người, mức phạt sẽ tăng nặng lên đến 10 năm tù giam. Trường hợp gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, như làm chết 3 người trở lên, thì mức án cao nhất có thể lên tới 15 năm tù giam.