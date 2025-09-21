Hiện trạng khu 'đất vàng' ven biển Gia Lai sắp được đấu giá gần 1.200 tỷ đồng

Khu "đất vàng" ven biển Gia Lai sắp đưa ra đấu giá khởi điểm gần 1.200 tỷ đồng.
Khu đất rộng hơn 3,16 ha hiện tọa lạc trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) sắp được đưa ra đấu giá để triển khai Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn có tổng mức đầu tư hơn 11.600 tỷ đồng.
Giá khởi điểm cho khu "đất vàng" ven biển trung tâm Quy Nhơn được UBND tỉnh Gia Lai đưa ra đấu giá hơn 1.193 tỷ đồng.
Cụ thể đấu giá khu đất bao gồm: giá trị quyền sử dụng đất hơn 1.162 tỷ đồng và tài sản trên đất hơn 30 tỷ đồng.
Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, khu đất sẽ được phân chia thành nhiều hạng mục như: Khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ hơn 1,5 ha, có diện tích xây dựng công trình 0,6 ha. Giá trị khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 813 tỷ đồng đơn giá thu tiền sử dụng đất hơn 52,385 triệu đồng/m².
Khu đất hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 1 có diện tích 0,8 ha, diện tích xây dựng công trình 0,3 ha. Giá trị khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 181 tỷ đồng, đơn giá thu tiền sử dụng với đất xây dựng công trình là hơn 39 triệu đồng/m².
Khu đất hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 2 có diện tích 0,6 ha, có diện tích xây dựng công trình 0,2 ha. Giá trị khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 143 tỷ đồng, đơn giá thu tiền sử dụng với đất xây dựng công trình là hơn 39 triệu đồng/m².
Ngoài ra dự án có khu đỗ xe tĩnh rộng hơn 0,1 ha, giá trị khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 13 tỷ đồng.
Khu đất được UBND tỉnh đưa ra đấu giá sở hữu vị trí đắc địa trên tuyến đường ven biển đẹp nhất Quy Nhơn.
Hiện trạng khu đất trước đây là cơ sở nhà, đất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ nay là phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
Tháng 4/2025, UBND tỉnh Bình Định (cũ) sáp nhập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Bình Định địa điểm về 684 đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc.
Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định (cũ) phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý, bàn giao lại khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý từ ngày 30/5/2025 với toàn bộ cơ sở, vật chất và tài sản trên đất được định giá hơn 30 tỷ đồng.
Từ đó đến nay, UBND tỉnh này cũng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tìm kiếm nhà đầu tư trong thời gian tới.
Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 7/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 11.645 tỷ đồng, thời gian thực hiện 48 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất.
