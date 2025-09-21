Hiện trạng khu 'đất vàng' ven biển Gia Lai sắp được đấu giá gần 1.200 tỷ đồng

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, khu đất sẽ được phân chia thành nhiều hạng mục như: Khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ hơn 1,5 ha, có diện tích xây dựng công trình 0,6 ha. Giá trị khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 813 tỷ đồng đơn giá thu tiền sử dụng đất hơn 52,385 triệu đồng/m².