Tổ hợp thương mại dịch vụ hơn 200 tỷ 'treo' trên khu đất vàng ven sông Hương

Dự án Tổ hợp dịch thương mại dịch vụ hơn 200 tỷ nằm hoang lạnh bên bờ sông Hương
Dù được gia hạn tiến độ thêm 24 tháng, dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ tại số 243 Nguyễn Sinh Cung (phường Mỹ Thượng, TP Huế) triển khai từ năm 2018 vẫn trong tình trạng dang dở, bất động, cỏ dại mọc um tùm.
Dự án do công ty Cổ phần Hạ tầng Đông Á làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế) phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào cuối năm 2018. Khu đất thực hiện dự án nằm ở vị trí đắc địa nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Sinh Cung và sát sông Hương.
Theo phê duyệt, dự án có tổng diện tích thực hiện hơn 12.080m2, thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày công nhận kết quả trúng đấu giá, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, công trình tổ hợp thương mại dịch vụ sẽ hoàn thành trong vòng 24 tháng và đưa vào khai thác đầu năm 2021. Thế nhưng đến nay, dự án vẫn còn ngổn ngang.
Khu nhà của dự án tổ hợp thương mại dịch vụ xây xong phần thô nhưng dừng thi công.
Thực tế, nhiều năm qua, dự án hầu như không thi công bất kỳ hạng mục nào tiếp theo. Khu vực dự án như bãi đất hoang, chỉ có một bảo vệ canh trực.
Xung quanh dự án được quay rào tôn kín mín, cổng chính cửa đóng then cài, hoen gỉ.
Trong khi đó, khu đất có mặt nước ở số 243 Nguyễn Sinh Cung nằm cạnh dự án với diện tích 1.000 m2, cũng do Công ty Cổ phần hạ tầng Đông Á trúng đấu giá, thực hiện đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương với tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng. Đến nay, khu vực này vẫn là bãi đất hoang, đầy bụi rậm.
Theo Sở Tài chính TP Huế, lý do khiến 2 dự án trên chậm tiến độ là do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, dẫn đến nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính. Riêng dự án Tổ hợp thương mại tại số 243 Nguyễn Sinh Cung, ngày 8/1/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế) tiếp tục gia hạn tiến độ sử dụng đất trong 24 tháng nhằm tạo điều kiện để chủ đầu tư khởi động lại dự án.
Tuy nhiên, theo ghi nhận, hơn 1 năm kể từ khi được gia hạn tiến độ, dự án vẫn tiếp tục "án binh bất động" chưa có dấu hiệu tái khởi động.
Theo Sở Tài chính TP Huế, đơn vị định kỳ tổ chức giám sát dự án theo quy định. Sở cũng có báo cáo và đề nghị UBND thành phố khi hết thời hạn sử dụng đất, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý theo quy định của pháp luật đất đai và quyết định trúng đấu giá.
Sở Xây dựng TP Huế cho hay, đơn vị nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư 2 dự án là Công ty Cổ phần Hạ tầng Đông Á khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng cam kết. Nếu sau thời gian gia hạn mà dự án tiếp tục chậm trễ, đơn vị sẽ xem xét, kiến nghị xử lý theo quy định.
Bình luận