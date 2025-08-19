Tổ hợp thương mại dịch vụ hơn 200 tỷ 'treo' trên khu đất vàng ven sông Hương

Theo Sở Tài chính TP Huế, lý do khiến 2 dự án trên chậm tiến độ là do ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, dẫn đến nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính. Riêng dự án Tổ hợp thương mại tại số 243 Nguyễn Sinh Cung, ngày 8/1/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế) tiếp tục gia hạn tiến độ sử dụng đất trong 24 tháng nhằm tạo điều kiện để chủ đầu tư khởi động lại dự án.