Hiếm khi đóng MV, vì sao NSND Tấn Minh gật đầu với Khắc Việt?

Nguyện làm được Khắc Việt sáng tác ở tuổi 38, thời điểm anh không còn yêu bằng sự nồng nhiệt tuổi trẻ mà bằng tình yêu tỉnh táo, đầy trách nhiệm. Bài hát như lời thủ thỉ của người đàn ông gửi đến người bạn đời, thể hiện cam kết chân thành từ trái tim - không để phô trương mà để gìn giữ những điều nhỏ nhặt làm nên đời người đủ đầy.

MV "Nguyện làm" với sự kết hợp của Khắc Việt và NSND Tấn Minh.

Sự hiện diện của NSND Tấn Minh tạo nên chiều sâu mới: lắng đọng hơn, từng trải hơn như sự tiếp nối từ người đàn ông trải qua giông bão đến người đang dựng xây hạnh phúc.

"Anh Tấn Minh là một trong những người đầu tiên khiến tôi yêu giọng hát đàn ông Việt”, Khắc Việt chia sẻ. Với anh, giọng hát của NSND Tấn Minh không chỉ đẹp ở kỹ thuật mà còn bởi sự bình thản, ấm áp và đầy tự sự.

Từng mơ một ngày được hát chung cùng thần tượng qua Bức thư tình đầu tiên, Phượng hồng… nhưng Khắc Việt không ngờ điều ấy thành hiện thực với chính tác phẩm mình sáng tác. Anh gọi sự đồng ý góp giọng và xuất hiện của NSND Tấn Minh trong MV là “một may mắn đặc biệt”.

NSND Tấn Minh vốn nổi tiếng là người ít xuất hiện trong các dự án giải trí đại chúng. Anh chọn lựa rất kỹ những ca khúc tham gia và hiếm khi nhận lời góp mặt trong MV của nghệ sĩ trẻ. Nhưng với Nguyện làm, điều khiến anh gật đầu lại rất giản dị, thấy bài hát thật, không cố gắng chinh phục khán giả bằng những thứ hoa mỹ.

Được ghi hình trong bối cảnh một quán nhỏ ấm cúng, MV không có bất kỳ kỹ xảo nào. Không ánh đèn sân khấu, không cầu kỳ. Chỉ có hai người đàn ông, hai thế hệ, cùng ngồi hát một ca khúc về tình yêu, một tình yêu không ồn ào nhưng đủ để người nghe chạm tới. MV được giữ màu sắc tối giản, với phần đạo diễn Lê Hà Nguyên chọn cách quay handycam (máy cầm tay), tạo cảm giác gần gũi như chính người xem đang ở trong căn phòng đó, cùng lắng nghe lời thì thầm của những người đàn ông đã chọn tình yêu làm điều họ “nguyện giữ”.

Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi gắm qua bản kết hợp này, Khắc Việt nói: “Tôi muốn nói rằng: dù bạn là ai, dù bạn đi qua bao nhiêu thứ, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ ngừng lại trước một người. Và khi đó, nếu trái tim bạn thực sự bình yên, bạn sẽ nguyện làm tất cả, không cần ai thấy, chỉ cần người đó hiểu.

Với Khắc Việt, đây không phải là bài hát “hit” theo cách thị trường – nhưng là bài hát “để lại”. Và việc có NSND Tấn Minh cùng cất giọng chính là cách để bài hát ấy chạm đến trái tim khán giả trưởng thành.