Hệ thống cung ứng xăng dầu, gas của TP.HCM hiện nay ra sao?

Hệ thống phân phối lớn nhưng gặp khủng hoảng vẫn khó

Theo Sở Công Thương TP.HCM, trên địa bàn Thành phố hiện có 425 đại lý, 66 thương nhân phân phối, 12 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra còn có 2 doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn. Hệ thống này cung ứng cho 1.191 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Năm 2025, tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu của TP.HCM khoảng 4,75 triệu tấn.

Hệ thống phân phối, bán lẻ xăng dầu của TP.HCM không chỉ cung ứng trên địa bàn mà còn gắn với trung chuyển, liên kết vùng và phục vụ cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TP.HCM cũng có lợi thế là trung tâm nhập khẩu, trung chuyển và phân phối xăng dầu quan trọng của khu vực phía Nam.

TP.HCM hiện có 1.191 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bình quân 1 cửa hàng phục vụ hơn 12.300 người.

Tổng năng lực kho đầu mối trên địa bàn Thành phố đạt hơn 1,75 triệu m³, tập trung tại các khu vực như Nhà Bè, Hiệp Phước, Vũng Tàu, Cái Mép và Bình Dương.

Trong định hướng đến năm 2030, Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè dự kiến bổ sung thêm 450.000 m³ sức chứa, góp phần nâng cao năng lực dự trữ và điều tiết nguồn cung cho Thành phố và khu vực.

Dù vậy, mạng lưới giữa khu vực trung tâm với vùng ven, ngoại thành vẫn chưa đồng đều. Thực tiễn từ năm 2022 đến nay cho thấy, dù mạng lưới lớn nhưng khi thị trường biến động mạnh, hệ thống vẫn xuất hiện thiếu hụt cục bộ, có thời điểm nhiều cửa hàng tạm ngưng bán hoặc bán cầm chừng, do nguồn cung bị gián đoạn, chiết khấu thấp và điều phối chưa kịp thời.

Cùng với xăng dầu, TP.HCM có 252 thương nhân kinh doanh khí, gồm các thương nhân mua bán LPG, CNG, LNG và các thương nhân xuất nhập khẩu, với hệ thống phân phối lên gần 2.300 cơ sở.

Năm 2025, sản lượng mua bán khoảng 4,76 triệu tấn. Trong đó lớn nhất là LPG với hơn 4,1 tấn.

Kho LNG Thị Vải là đảm bảo LNG tại Việt Nam và TP.HCM.

Sở Công Thương cho biết lĩnh vực khí vẫn chịu tác động đáng kể từ thị trường bên ngoài. Hiện khoảng 70% sản lượng LPG nhập khẩu có liên quan đến nguồn từ khu vực Trung Đông. Do vậy khi các tuyến vận tải chiến lược bị ảnh hưởng, thời gian giao hàng có thể chậm từ 1 đến 3 tuần.

Tương tự với LNG, nguồn cung vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, lịch tàu, chi phí logistics và năng lực tồn chứa. LNG là lĩnh vực cần đặc biệt chú trọng đến bài toán đa dạng hóa nguồn cung, nâng năng lực tồn chứa và xây dựng phương án dự phòng.

Trước tác động những ngày qua, tình hình kinh doanh, cung ứng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM được nhận định vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết đang phối hợp với Sở Xây dựng và Công an TP.HCM để tạo "luồng xanh", cho phép xe bồn chở xăng dầu được lưu thông vào khu vực nội đô ban ngày nhằm đáp ứng kịp thời cho các điểm bán thiếu hàng.

TP.HCM cũng triển khai kế hoạch kiểm soát nguồn hàng hàng ngày, để nắm bắt sát sao tình hình nguồn cung, điều động giữa nơi thừa và nơi thiếu.

Bảo đảm năng lượng không nên chỉ được xem là công cụ tình huống

Phát biểu tại Hội thảo giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số của TP.HCM trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng, do UBND TP.HCM tổ chức chiều 13/3, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết nhu cầu xăng dầu năm 2026 của Thành phố ước khoảng 5,11 triệu tấn, tăng khoảng 7,6% so với năm 2025.

Trong giai đoạn đến năm 2030, nếu TP.HCM thực hiện mạnh mẽ các chủ trương chuyển đổi xanh, nhất là trong lĩnh vực giao thông, logistics, sản xuất và tiêu dùng đô thị, thì nhu cầu xăng dầu sẽ không tăng cùng tốc độ với GRDP, chỉ ở mức khoảng 6,21%/năm.

Sở dự ước nhu cầu xăng dầu của Thành phố đến năm 2030 khoảng 6,42 triệu tấn.

Đối với khí, nhu cầu năm 2026 khoảng 5,12 triệu tấn, cũng tăng khoảng 7,5% so với năm 2025.

Cũng như xăng dầu, trên cơ sở chuyển đổi xanh ngày càng mạnh mẽ, tốc độ tăng bình quân năm của nhu cầu khí giai đoạn 2025-2030 khoảng 7,01%/năm, dự báo đến năm 2030 ở mức khoảng 6,68 triệu tấn.

Trước biến động mạnh của thị trường, đặc biệt do ảnh hưởng từ tác động từ xung đột Trung Đông, Sở Công Thương kiến nghị với xăng dầu và khí, cần tổ chức điều tiết nguồn hàng, sử dụng hợp lý tồn kho và tăng cường thông tin minh bạch, để ổn định tâm lý thị trường.

Cơ quan quản lý, điều hành thị trường của TP.HCM đưa ra nhiều kịch bản ứng phó. Kịch bản thứ nhất là thị trường ổn định, nguồn cung vận hành bình thường. Kịch bản thứ hai là xuất hiện biến động cục bộ như tăng giá hoặc chậm nguồn nhập.

Kịch bản thứ ba là biến động mạnh hoặc gián đoạn kéo dài, khi đó thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành khẩn cấp và ưu tiên năng lượng cho các lĩnh vực thiết yếu.

Về lâu dài, các kịch bản bảo đảm năng lượng không nên chỉ được xem là công cụ tình huống, mà cần trở thành một bộ phận của quản trị phát triển đô thị và quản trị tăng trưởng của Thành phố.

Để bảo đảm an ninh năng lượng, TP.HCM sẽ đẩy mạnh dự báo cung – cầu, nâng cấp hạ tầng điện, phát triển hệ thống kho và mạng lưới phân phối xăng dầu, khí. Thành phố cũng khuyến khích đa dạng hóa nguồn cung, tăng năng lực tồn trữ, phát triển trạm năng lượng đa dịch vụ, tích hợp sạc xe điện và thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả.

Theo Sở Công Thương, việc chủ động bảo đảm nguồn điện, xăng dầu và khí không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng để TP.HCM duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững và thích ứng với quá trình chuyển đổi năng lượng trong giai đoạn tới, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm đến năm 2030.

Về nguồn điện, theo dự báo, nhu cầu năng lượng của TP.HCM sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Năm 2026, điện thương phẩm dự kiến đạt khoảng 60,024 tỷ kWh. Đến năm 2030, nhu cầu điện có thể đạt gần 94 tỷ kWh. Trong cơ cấu sử dụng điện, khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 44,78%, tiếp đến là tiêu dùng dân cư 38,59%. Hạ tầng điện của TP.HCM được cấp từ nhiều trung tâm nguồn lớn như Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhơn Trạch, Trị An, Vĩnh Tân, Duyên Hải. TP.HCM đang triển khai các dự án nguồn mới, đáng chú ý là Nhà máy điện LNG Hiệp Phước với tổng công suất dự kiến 2.700 MW. Ngoài ra còn có khoảng 21.500 hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất hơn 1.600 MWp.