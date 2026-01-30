Hé lộ 'Super App' tất cả trong một, người dùng Việt háo hức trải nghiệm một chạm

(VTC News) -

Người dùng đô thị Việt Nam đang phải xoay xở với hàng chục ứng dụng mỗi ngày, từ di chuyển, thanh toán, nhà ở đến y tế, mua sắm… kéo theo trải nghiệm số phân mảnh và nhiễu thông tin. VinSmart Future - đơn vị công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup đang đưa ra lời giải cho những băn khoăn trên bằng một mô hình “siêu ứng dụng thế hệ mới”.

Khi smartphone thông minh hơn, người dùng… mệt mỏi hơn

Điện thoại thông minh từng được kỳ vọng sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng, người dùng đang phải đối mặt với nghịch lý ngày càng rõ: càng nhiều ứng dụng, trải nghiệm càng trở nên rối rắm.

Trong một ngày, người dùng phải liên tục chuyển đổi giữa ứng dụng đặt xe, quản lý chung cư, ngân hàng, ví điện tử, y tế, giáo dục hay mua sắm. Mỗi ứng dụng giải quyết một nhu cầu riêng nhưng vận hành như “ốc đảo” tách biệt, buộc người dùng ghi nhớ nhiều tài khoản, xác thực lặp lại và tiếp nhận hàng loạt thông báo không cần thiết.

Sự phân mảnh này không chỉ gây gián đoạn trải nghiệm, mà còn làm gia tăng rủi ro dữ liệu khi thông tin bị phân tán trên quá nhiều nền tảng. Bài toán đặt ra không còn là thiếu ứng dụng, mà là thiếu một cách kết nối thông minh giữa các dịch vụ.

Theo ông Ngô Đức Hải, Founder một công ty công nghệ tại Hà Nội, đây là vấn đề mang tính hệ thống của thị trường ứng dụng hiện nay. “Người dùng không thiếu ứng dụng, mà thiếu một lớp kết nối đủ thông minh để gom các nhu cầu rời rạc lại thành một trải nghiệm liền mạch. Khi mỗi dịch vụ tồn tại như một ‘điểm chạm’ độc lập, gánh nặng thao tác và thông tin sẽ ngày càng lớn”, ông Hải nhận định.

Cũng theo vị chuyên gia này, một số mô hình Super App từng xuất hiện tại Việt Nam mới chỉ bó hẹp trong một số dịch vụ liên quan như giao hàng, đặt đồ ăn. “Một Super App đúng nghĩa phải gắn với rất nhiều nhu cầu thực tế của người dùng, chứ không đơn thuần là tập hợp một vài tính năng”, ông Hải nói.

V-App lộ diện: Super App “tất cả trong một” hút cộng đồng người dùng

Khoảng trống về một Super App đúng nghĩa khiến những thông tin mới về một “siêu ứng dụng” mang tên V-App, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người dùng.

Cụ thể, theo chia sẻ trên một số hội nhóm người dùng trên mạng xã hội, đây là ứng dụng mới được phát triển bởi VinSmart Future - đơn vị công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup. Khác hoàn toàn so với những ứng dụng trên thị trường, V-App theo trải nghiệm của một số người dùng gần như “có tất cả trong một” từ gọi xe công nghệ, gọi đồ ăn tới mua xe điện, thuê nhà, du lịch, tư vấn sức khỏe, tìm trạm sạc xe điện… Ngoài ra còn là những thông tin hữu ích như tích hợp chỉ dẫn và ưu đãi tại Vincom, cập nhật thông tin - sự kiện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC)…

Thay vì phải quản lý nhiều ứng dụng riêng lẻ, người dùng có thể tiếp cận trọn bộ dịch vụ chỉ trong một ứng dụng V-App duy nhất.

“Không chỉ hàng triệu khách hàng trong hệ sinh thái Vingroup, mà rất nhiều người dùng khác sẽ thấy vô cùng tiện lợi khi nhu cầu từ đi lại, ăn uống đến thông tin được kết nối trong duy nhất một ứng dụng”, anh Minh Tuấn (Hà Nội), một người dùng tại Hà Nội, chia sẻ.

Ngoài ra, theo anh, điều hấp dẫn không chỉ nằm ở số lượng tính năng, mà ở cách các dịch vụ được kết nối liền mạch. “Nếu đang tìm thông tin du lịch hay đọc tin về một sự kiện, có thể chuyển sang đặt dịch vụ liên quan ngay. Cảm giác liền mạch hơn rất nhiều so với việc phải nhảy qua từng ứng dụng”, vị khách hàng nói.

Công nghệ AI kết nối thông minh giữa nhu cầu tìm kiếm thông tin và dịch vụ phù hợp, giúp người dùng ra quyết định nhanh hơn.

Theo một số thông tin hé lộ, bên cạnh các tiện ích đời sống, V-App còn tích hợp một trang tin tức đầy đủ từ các nguồn báo chí chính thống, cho phép người dùng vừa giải trí, vừa cập nhật tin thời sự. Điểm khác biệt là người đọc có thể tương tác trực tiếp với AI ngay trong nội dung tin để đặt câu hỏi, tra cứu thông tin theo ngữ cảnh hoặc nhận gợi ý dịch vụ phù hợp, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều.

Theo nhiều thông tin, V-App sẽ chính thức ra mắt kỹ thuật vào ngày 29/1. Với khả năng phủ gần như mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, V-App được dự báo sẽ là “bom tấn” không chỉ giúp “làm nhẹ điện thoại” mà còn mang tới nhiều trải nghiệm chưa từng có cho người dùng Việt.

Không dừng ở người dùng cá nhân, với các đối tác và đơn vị dịch vụ trong hệ sinh thái, V-App theo đánh giá cũng sẽ mở ra một kênh tiếp cận người dùng thống nhất, dựa trên dữ liệu và ngữ cảnh thực. Điều này giúp tối ưu chi phí tiếp cận, nâng cao hiệu quả kết nối và tạo nền tảng cho các mô hình hợp tác bền vững hơn.