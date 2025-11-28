(VTC News) -

Không ít hành khách bức xúc khi nhận lại vali ký gửi với vết trầy lớn, góc bẹp méo hoặc thậm chí hành lý ký gửi đến muộn so với chuyến bay. Dù các hãng bay thường nhấn mạnh quy trình xử lý hành lý nghiêm ngặt, thực tế cho thấy việc vali bị hư hỏng hay thất lạc tạm thời vẫn xảy ra khá phổ biến. Vậy đâu là nguyên nhân thật sự và làm sao để giảm rủi ro khi ký gửi hành lý?

Vì sao vali ký gửi hay bị trầy xước, bẹp méo, hoặc đến muộn?

Dưới đây là những nguyên nhân chủ yếu.

Quy trình vận chuyển hành lý phức tạp

Khi hành khách hoàn tất thủ tục ký gửi hành lý tại quầy check-in, chiếc vali không được đưa thẳng đến máy bay mà phải trải qua hàng loạt công đoạn:

- Đặt lên băng chuyền vận chuyển.

- Đi qua hệ thống soi chiếu an ninh.

- Phân loại tự động hoặc thủ công để chuyển đến đúng khu bay.

- Được tập kết và bốc dỡ lên xe kéo hành lý.

- Vận chuyển ra máy bay qua khoảng cách có thể vài trăm mét.

- Đưa lên khoang chứa hành lý bằng thang nâng.

Sau khi máy bay hạ cánh, quá trình tương tự diễn ra ngược lại. Trong mỗi bước, hành lý đều có thể bị tiếp xúc mạnh với hệ thống máy móc, nhân viên xếp dỡ hoặc các va đập từ vali khác. Điều này lý giải vì sao vali dễ trầy xước.

Vì sao vali của bạn dễ bị trầy xước?

Băng chuyền gây ma sát mạnh: Bề mặt băng chuyền gồm các thớ cao su hoặc kim loại thô ráp. Khi vali trượt qua, đặc biệt là loại vỏ cứng bằng nhựa ABS hoặc polycarbonate, trầy xước là điều khó tránh khỏi.

Va đập với vali khác: Trong giờ cao điểm, hàng trăm chiếc vali được đưa lên băng chuyền cùng lúc. Vali nhẹ bị đẩy mạnh, va vào vali cứng hơn, tạo nên những vết xước hoặc lõm nhỏ.

Thiết bị và thùng xe hành lý: Xe kéo hành lý không phải lúc nào cũng được bọc lớp chống va đập. Những góc cạnh bằng kim loại hoặc khung thang nâng có thể cấn vào bề mặt vali khi xếp dỡ.

Nhân viên xếp dỡ phải làm nhanh: Do yêu cầu đảm bảo tiến độ bay, nhân viên phải xử lý hàng loạt kiện hành lý trong thời gian ngắn. Dù phần lớn đều làm cẩn thận, tốc độ nhanh dễ dẫn đến thao tác mạnh tay hơn bình thường.

Vali bị bẹp méo – do đâu?

Không chỉ trầy xước, nhiều người còn nhận lại vali với góc bị bẹp hoặc thân bị móp, đặc biệt là loại vỏ nhựa cứng.

Xếp chồng quá nhiều kiện hành lý: Trong khoang chứa và khi vận chuyển, hành lý thường được xếp chồng lên nhau. Một vali nặng 20–30 kg đặt lên vali vỏ mỏng dễ gây bẹp méo.

Va đập khi di chuyển: Xe kéo hành lý di chuyển trên mặt sân bay rộng, đôi khi có ổ gà hoặc gờ. Mỗi cú xóc làm các vali bên trong va vào nhau hoặc vào thành xe.

Xử lý thô bạo khi quá tải: Trong những thời điểm cao điểm du lịch, nhân viên xếp dỡ phải làm việc dưới áp lực rất lớn. Một số kiện hành lý cồng kềnh có thể bị kéo lê hoặc ném ngắn để kịp tiến độ. Dù không phải tình huống phổ biến, nhưng vẫn là nguyên nhân khiến vali móp méo.

Chất liệu vali không đủ cứng: Vali nhựa ABS rẻ tiền thường mềm, dễ bẹp dù chỉ va chạm nhẹ. Polycarbonate cao cấp hoặc nhôm nguyên khối chịu lực tốt hơn nhiều.

Vì sao vali ký gửi hay bị trầy xước, bẹp méo, hoặc đến muộn? (Ảnh: Reddit)

Vì sao vali ký gửi đôi khi đến muộn?

Không chỉ hư hỏng, việc hành lý đến muộn khiến nhiều hành khách lo lắng. Có ba nguyên nhân chính:

- Trục trặc trong hệ thống phân loại: Hệ thống phân loại tự động đôi khi nhận sai mã vạch hoặc mã QR, khiến vali bị chuyển nhầm luồng vận chuyển. Khi đó, nhân viên phải tìm và điều chuyển thủ công, kéo dài thời gian.

- Vali bị giữ lại để soi chiếu bổ sung: Nếu hệ thống quét phát hiện vật lạ, vật sắc nhọn, pin dự phòng, chất lỏng nghi vấn… vali sẽ bị giữ lại để kiểm tra an ninh thêm. Điều này hoàn toàn bình thường và bắt buộc để đảm bảo an toàn bay.

- Chuyến bay có quá nhiều hành lý ký gửi: Trong một số chuyến bay, đặc biệt là khi khách đi theo đoàn, lượng hành lý vượt khả năng xử lý nhanh của sân bay đến. Điều này khiến băng chuyền trả hành lý bị chậm.

- Vali rơi khỏi băng chuyền: Thỉnh thoảng, vali quá nặng hoặc có bánh xe dễ trượt khiến nó rơi khỏi băng chuyền ở khâu vận chuyển nội bộ. Nhân viên phải nhặt lại và đưa đến đúng vị trí, dẫn đến chậm trễ.

- Chia ngăn khoang chứa hành lý: Một số máy bay có nhiều khoang kỹ thuật để cân bằng trọng tải. Vali có thể được phân tán ở nhiều vị trí khác nhau, khiến thời gian đưa ra băng chuyền không đồng đều.

Mẹo hạn chế hư hỏng vali khi ký gửi

- Chọn chất liệu vali phù hợp: Polycarbonate (PC): Chịu lực tốt, đàn hồi cao, ít bị bẹp.Nhôm (Aluminum): Cực kỳ bền nhưng dễ trầy xước; phù hợp người cần bảo vệ đồ dễ vỡ.ABS: Giá rẻ nhưng dễ hư hỏng – nên tránh nếu di chuyển nhiều.

- Bọc vali bằng màng bảo vệ: Hầu hết sân bay đều có dịch vụ bọc màng nilon dày giúp hạn chế trầy xước và giảm va đập.

- Không nhét quá đầy: Vali căng cứng dễ nứt, nhất là loại vỏ cứng. Nên để trống 10–15% dung tích.

- Dùng tag hành lý nổi bật: Giúp nhân viên dễ nhận diện và hạn chế nhầm lẫn.

- Không để đồ dễ vỡ trong vali ký gửi: Đồ sứ, mỹ phẩm thủy tinh, máy móc tinh vi, đồ điện tử nên để trong hành lý xách tay.

- Gỡ các dây treo, dây kéo dài: Những sợi dây bên ngoài vali dễ bị băng chuyền cuốn vào gây hỏng.

Làm gì khi nhận lại vali bị trầy xước hoặc hỏng?

Báo ngay cho nhân viên hãng bay tại quầy Lost & Found: Điều quan trọng là phải báo ngay tại sân bay, tránh mang về nhà mới phản ánh vì khó xác minh.

Giữ lại thẻ hành lý: Thẻ hành lý là bằng chứng cho việc ký gửi.

Ghi nhận hiện trạng vali: Nên chụp ảnh hoặc quay video vali hư hỏng để hỗ trợ quá trình xử lý.

Hỏi rõ chính sách bồi thường: Mỗi hãng bay có quy định riêng. Thông thường, trầy xước nhẹ không được bồi thường, nhưng hư hỏng lớn như gãy bánh xe, nứt vỏ, vỡ khóa sẽ được xử lý.