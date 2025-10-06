Hanoi Open Pool Championship: Dương Quốc Hoàng so tài Johann Chua, Carlo Biado

(VTC News) -

Sau 2 lần tổ chức thành công, giải vô địch Pool 9 bóng Hà Nội mở rộng (Hanoi Open Pool Championship) trở lại từ ngày 7/10. Với tổng giải thưởng lên đến 200.000 USD, Hanoi Open Pool Championship 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu có quy mô và đẳng cấp hàng đầu trong hệ thống World Nineball Tour.

Giải đấu năm nay sẽ quy tụ 256 cơ thủ tham dự, trong đó có 128 cơ thủ thuộc top bảng xếp hạng World Nineball Tour - những tên tuổi lớn nhất của làng billiards thế giới hiện nay. mNgười hâm mộ sẽ được chứng kiến màn trình diễn của đương kim vô địch Johann Chua, nhà vô địch World Pool Championship Carlo Biado, cùng nhiều ngôi sao hàng đầu khác như Fedor Gorst - người sở hữu Grand Slam của làng billiard 9 bóng thế giới, những tên tuổi khác như Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz, Aloysius Yapp, Mickey Krause hay tài năng trẻ nổi bật Albert AJ Manas…

Dương Quốc Hoàng tham dự Hanoi Open Pool Championship 2025.

Trong tổng số 256 cơ thủ đến từ 40 quốc gia, Việt Nam có 68 đại diện, với 40 tay cơ đã vượt qua vòng loại để giành quyền tranh tài. Dẫn đầu đoàn quân Việt Nam là Dương Quốc Hoàng - cơ thủ đang sở hữu phong độ ổn định và được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ khi thi đấu trên sân nhà.

"Trở lại giải Hanoi Open luôn mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là một giải đấu - đây là nơi giấc mơ lớn được chứng kiến bộ môn billiards đẳng cấp thế giới lần đầu tiên ở Việt Nam bắt đầu định hình", cơ thủ có biệt danh Hoàng "sao" chia sẻ.

Dương Quốc Hoàng nói thêm: "Sự hiện diện của các giải đấu quốc tế tại Việt Nam đã giúp các cơ thủ trẻ nhìn thấy con đường sự nghiệp rõ ràng hơn, tự tin hơn và tin tưởng vào tương lai của mình".

Bên cạnh Quốc Hoàng, làng billiards Việt Nam còn đặt niềm tin vào nhiều tên tuổi triển vọng khác như Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên, Bùi Trường An và Lường Đức Thiện... Các cơ thủ này đều được đánh giá có tiềm năng đạt thành tích cao tại giải đấu năm nay, đặc biệt khi họ được thi đấu trong không khí cổ vũ nhiệt thành từ khán giả nhà.

Sự góp mặt của 68 đại diện Việt Nam tại một giải đấu đẳng cấp thế giới không chỉ thể hiện bước tiến của billiards nước nhà mà còn là cơ hội quý giá để các cơ thủ Việt Nam học hỏi, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

Bà Trần Thuỳ Chi – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent), đơn vị đồng tổ chức Giải, chia sẻ: “Với chúng tôi, Hanoi Open Pool Championship không chỉ là nơi quy tụ những tay cơ xuất sắc nhất thế giới, mà còn là nơi kết nối con người, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần vì cộng đồng, để thể thao vì sống tốt đẹp hơn.”