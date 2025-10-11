Hanoi Open Pool Championship 2025: Đương kim vô địch bị loại sớm

(VTC News) -

Giải Vô địch pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2025 quy tụ 256 cơ thủ từ 40 quốc gia, mang đến những trận đấu đỉnh cao và nhiều bất ngờ lớn ngay từ vòng đầu tiên. Đây được xem là giải đấu billiards quốc tế quy mô lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như Johann Chua – nhà đương kim vô địch, Fedor Gorst, Francisco Sanchez Ruiz cùng các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam như Dương Quốc Hoàng, Đinh Chấn Kiệt.

Hàng loạt vận động viên dự giải Hanoi Open Pool Championship 2025.

"Năm nay, chúng ta đặc biệt vinh dự khi lần đầu tiên có một cơ thủ Việt Nam góp mặt trong Top 16 cơ thủ xuất sắc nhất, mang đến niềm xúc động và tự hào sâu sắc cho người hâm mộ cả nước.

Sự tận tâm của Ban Tổ chức, nỗ lực không ngừng của các cơ thủ, cùng tình yêu và sự ủng hộ của khán giả chính là yếu tố làm nên sức sống, cảm xúc và giá trị đích thực của thể thao," bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Thể thao và Văn hóa Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng 1/8 và tứ kết đã diễn ra. Trước đó, bất ngờ xảy ra khi Johann Chua phải sớm trở thành cựu vương. Hàng loạt ứng viên nặng ký khác cũng phải dừng bước sớm như Fedor Gorst và Francisco Sanchez Ruiz. Đây được xem là những cú sốc lớn của giải đấu năm nay, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và không thể đoán trước.

Niềm hy vọng lớn nhất của đoàn chủ nhà - Dương Quốc Hoàng đã phải dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại đáng tiếc trước Roberto Gomez của Philippines.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn Đinh Chấn Kiệt - một "ngựa ô" thực sự của giải đấu. Xuất phát với vị thế không được đánh giá cao, Đinh Chấn Kiệt đã tạo nên bất ngờ lớn khi góp mặt trong top 16 cơ thủ xuất sắc nhất giải.

Bên cạnh những màn trình diễn đỉnh cao trên bàn đấu, Hanoi Open Pool 2025 còn là dịp để billiards Việt Nam khẳng định khả năng tổ chức giải đấu tầm cỡ quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến bạn bè quốc tế.

Giải Vô địch pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2025 sẽ chính thức khép lại vào ngày 12/10 với loạt trận vòng bán kết và trận chung kết để tìm ra nhà tân vô địch. Dù có nhiều bất ngờ xảy ra, nhưng những cơ thủ còn lại trong cuộc đua đều là những tên tuổi có thực lực, hứa hẹn mang đến những trận đấu kịch tính và đỉnh cao.