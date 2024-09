Bắt nữ quái cầm đầu đường dây buôn bán ma túy ở Lào Cai

(VTC News) -

Ngày 26/9, thông tin từ Công an TP Lào Cai, đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án ma tuý, bắt giữ Hoàng Thị Tính (39 tuổi, trú TP Lào Cai) cùng 4 người liên quan, thu giữ lượng lớn ma tuý hồng phiến.

Hoàng Thị Tính (thường gọi Vân Tính) được mệnh danh là “nữ hoàng” ma túy hồng phiến, thường xuyên cung cấp số lượng lớn ma túy tổng hợp cho các con nghiện trên toàn địa bàn TP Lào Cai. Tính có 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Sau khi ra tù, Tính cấu kết với nhiều người để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với hình thức tinh vi, thủ đoạn,...

Hoàng Thị Tính tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 12/2023, Tính có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy trở lại. Để thuận tiện cho việc buôn bán ma túy, Tính thuê nhiều phòng trọ, lắp camera quan sát, hoạt động mua bán ma túy chủ yếu về ban đêm.

Ngày 30/8, Công an TP Lào Cai đã quyết định xác lập chuyên án nhằm bắt giữ Tính và những người có liên quan. Đến ngày 20/9, cảnh sát phát hiện, bắt quả tang Tính cùng Nguyễn Bùi Việt Anh (SN 2001, ở Lào Cai) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý". Tang vật thu giữ gồm 47 viên ma tuý hồng phiến có khối lượng 4,706 gam.

Cùng ngày, Lê Tuấn Ngọc (SN 1991, ở Lào Cai) cũng bị cảnh sát bắt quả tang về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý"

Tại cơ quan công an, Ngọc khai góp 2,6 triệu đồng cùng Nguyễn Thị An để mua ma tuý của Nguyễn Bùi Việt Anh. Số ma tuý trên được Tính giao cho Việt Anh vận chuyển giao cho khách hàng. Một ngày sau, Công an TP Lào Cai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Việt Anh và Tính.

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 494 viên ma túy hồng phiến và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Mở rộng điều tra, cảnh sát triệu tập, khám xét chỗ ở của Lê Tiến Đạt (29 tuổi, ở Lào Cai) thu giữ 2 viên ma túy hồng phiến. Đạt khai số ma túy này là Tính đưa cho.

Hiện, Công an TP Lào Cai đang điều tra, xác minh mở rộng vụ án.