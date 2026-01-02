Hành khách vứt nhầm vàng vào sọt rác, nhân viên đường sắt lục tìm trao trả

(VTC News) -

Sáng 2/1, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông tin, đơn vị bàn giao nhiều tài sản giá trị như tiền, vàng cho những hành khách bỏ quên trên tàu trong những ngày đầu năm mới.

Cụ thể, ngày 1/1, Đoàn tiếp viên tàu SE5 nhận thông báo hành khách làm mất bông tai và dây chuyền vàng trên tàu SE5 Hà Nội đi TP.HCM. Đoàn tiếp viên tàu SE5 đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm tất cả các vị trí, sau đó tìm kiếm cả thùng rác trên tàu và bao rác dưới ga Đồng Hới.

Đoàn tiếp viên tàu SE5 bàn giao lại bông tai và dây chuyền vàng cho hành khách Nguyễn Thị Bạch Huệ vứt nhầm vào sọt rác tại ga Đồng Hới.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đoàn tiếp viên tàu SE5 tìm thấy 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền vàng do khách gói vào giấy, vứt nhầm vào sọt rác. Hành khách là chị Nguyễn Thị Bạch Huệ nằm tại giường số 25, toa 9, xuống tại ga Đồng Hới.

Trường hợp thứ hai xảy ra trên tàu SE3, xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19h20 ngày 31/12/2025 và đến ga TP.HCM lúc 5h15 ngày 2/1/2026. Sau khi tiễn toàn bộ hành khách xuống ga, đoàn tiếp viên nhận được thông tin có hành khách để quên một túi da màu đen trên tàu.

Đoàn tiếp viên tàu SE3 tổ chức tìm kiếm và phát hiện một túi xách màu đen (nữ) tại giường số 8, phòng khách số 5. Các nhân viên kiểm tra, phát hiện bên trong túi đen có nhiều tiền USD và tiền Việt Nam, tổng số tiền quy đổi hơn 16 triệu đồng.

Ngoài ra, trong túi đen còn có 13 thẻ tín dụng ngân hàng và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Lê Thị Kim Oanh.

Đoàn tiếp viên tàu SE3 bàn giao tài sản do hành khách Lê Thị Kim Oanh để quên tại ga Sài Gòn sáng 2/1.

Sau đó, đoàn tiếp viên tài SE3 đã bàn giao trực tiếp, đầy đủ tài sản cho hành khách tại ga Sài Gòn.

Việc nhân viên đường sắt trả lại tài sản cho hành khách để quên là hành động ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trung thực và tận tâm phục vụ hành khách, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người lao động ngành đường sắt tận tụy, trung thực, hết lòng vì hành khách trong nhũng ngày đầu năm mới.