Hành động tinh tế của Đức Phúc sau khi chiến thắng tại Intervision 2025 ở Nga

(VTC News) -

Rạng sáng 21/9 theo giờ Việt Nam (tối 20/9 tại Nga), ca sĩ Đức Phúc đã ghi dấu mốc rực rỡ trong sự nghiệp khi xuất sắc đăng quang ngôi vô địch tại Intervision Song Contest 2025, tổ chức ở sân vận động Live Arena (Moskva, Nga).

Theo tờ RIA Novosti, chia sẻ trên chương trình Let Them Talk kênh Channel One, Đức Phúc cho biết sẽ dành một phần trong khoản tiền thưởng 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 9 tỷ đồng) để ủng hộ quỹ từ thiện tại Nga.

Theo tờ Regnum, Đức Phúc cho biết cơ hội chiến thắng của anh đã tăng lên sau khi ca sĩ nổi tiếng nước chủ nhà SHAMAN (Yaroslav Dronov) từ chối sự đánh giá của Ban giám khảo.

“Nếu SHAMAN tiếp tục tham gia và không từ chối đánh giá của Ban giám khảo thì có lẽ cơ hội chiến thắng của tôi sẽ thấp hơn, vì tôi thực sự thích cách anh ấy luyện giọng và bản thân bài hát cũng rất tuyệt vời" - Đức Phúc khiêm tốn cho biết.

Trước đó, ngay sau phần biểu diễn của mình, ca sĩ Nga nổi tiếng Shaman đã yêu cầu ban giám khảo Intervision không đánh giá phần trình diễn của mình, giải thích rằng: “Tôi hiểu rằng, theo luật lệ của sự hiếu khách, tôi không có quyền đòi hỏi chiến thắng. Tôi xin các vị thành viên ban giám khảo rất đáng kính đừng đánh giá phần trình diễn hôm nay của tôi”.

Chia sẻ với truyền thông Nga, Đức Phúc cho biết sẽ dành một phần tiền thưởng để đóng góp cho quỹ từ thiện tại Nga.

Đức Phúc cũng chia sẻ thường xuyên lắng nghe nhạc của các thí sinh đến từ Nga, Belarus và Kazakhstan. Thậm chí, Đức Phúc còn ngẫu hứng hát vài câu trong ca khúc nổi tiếng Straight to the Heart của Shaman và Motylek của Nastya Kravchenko, khiến khán giả thích thú.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với nghệ sĩ Nga trong tương lai, đồng thời tiếp tục trau dồi khả năng tiếng Nga.

Anh cũng nói thêm rằng anh muốn “tự tay” viết một ca khúc bằng tiếng Nga. Thông tin này được nhiều trang báo nước Nga đăng tải, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Đức Phúc lên đường sang Nga từ ngày 11/9, tham gia nhiều hoạt động bên lề, đồng thời làm việc trực tiếp với ekip kỹ thuật để rà soát âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh. Nam ca sĩ cho biết anh xem đây là cơ hội hiếm có để đưa hình ảnh và âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Tiết mục của Đức Phúc tại Intervision 2025

Tại Intervision 2025, Đức Phúc trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương – sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy. Giai điệu và ca từ ca khúc mang tinh thần hào sảng, tái hiện hình ảnh người anh hùng làng Gióng, đồng thời gửi đi thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh bất khuất của dân tộc Việt.

Intervision 2025 đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá này được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm nay, sân chơi quy tụ 23 quốc gia. Mỗi nước có 1 ca sĩ dự thi và 1 đại diện tham gia ban giám khảo. Việt Nam cử nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài – người từng theo học tại Nhạc viện Tchaikovsky – làm giám khảo.