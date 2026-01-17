Hãng xe thể thao Anh hơn 70 năm tuổi sắp gia nhập thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Sau nhiều năm gần như không có biến động, phân khúc xe thể thao hạng sang tại Việt Nam chuẩn bị đón thương hiệu mới - Lotus, hãng xe thể thao đến từ Anh, dự kiến chính thức ra mắt thị trường trong quý I/2026.

Lotus, thương hiệu xe thể thao lâu đời của Anh.

Nhiều năm qua, phân khúc xe thể thao và xe điện hiệu năng cao dần hình thành một công thức quen thuộc: dễ tiếp cận, dễ sử dụng và ưu tiên sự thoải mái hằng ngày, với những chuẩn mực “an toàn và cân bằng” nhằm phục vụ số đông. Những đại diện đến từ Đức như Porsche, Audi, Mercedes hay BMW đã góp phần định hình cách tiếp cận đó. Điều này khiến cảm giác lái thuần khiết, yếu tố từng là nền tảng của xe thể thao, dần bị phai nhạt.

Sự xuất hiện của Lotus được thổi làn gió mới, khi thương hiệu từ lâu gắn với triết lý "For The Drivers", đặt người lái làm trung tâm, thay vì tối ưu hóa cho số đông.

Lotus thành lập năm 1948 tại Hethel (Anh), bởi kỹ sư Colin Chapman, người theo đuổi triết lý tinh giản trọng lượng và chuyển giao công nghệ từ đường đua sang xe thương mại. Hơn 70 năm qua, Lotus gắn liền với những cải tiến mang tính nền tảng trong làng đua xe, từ khung gầm monocoque đến khí động học ground effect.

Triết lý “For The Drivers” hình thành từ đó, tập trung vào phản hồi vô-lăng, độ cân bằng khung gầm và cảm xúc sau tay lái. Đây cũng là điểm khác biệt giúp Lotus duy trì bản sắc, ngay cả khi thị trường xe thể thao ngày càng thiên về công nghệ và tiện nghi.

Emira - đại diện cuối cùng của kỷ nguyên động cơ đốt trong

Tại nhiều thị trường, Lotus Emira được xem là mẫu xe đánh dấu chặng cuối cho dòng xe thể thao động cơ đốt trong của hãng. Mẫu coupe hai cửa này kế thừa tinh thần từ Elise, Exige và Evora, nhưng được hoàn thiện với tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng và khả năng sử dụng hàng ngày.

Emira có ba phiên bản, gồm Turbo, Turbo SE và V6 SE. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng khối động cơ 2.0L tăng áp - 4 xi-lanh thẳng hàng sản sinh 365 mã lực, giúp xe tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,4 giây và vận tốc tối đa 275 km/h.

Ở hai phiên bản hiệu năng cao hơn, Emira Turbo SE nâng công suất lên 406 mã lực, cho ra khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,0 giây và vận tốc tố đa 291 km/h.

Trong khi đó, Emira V6 SE giữ trọn chất cơ khí thuần khiết với động cơ V6 siêu nạp 3.5L, cho ra công suất 406 mã lực với tốc độ tối đa 290 km/h và khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,3 giây.

Toàn bộ dòng Emira được lắp ráp thủ công tại Hethel, nơi gắn liền với lịch sử xe thể thao Lotus, như một tuyên ngôn rõ ràng về bản sắc thương hiệu.

Trong phân khúc xe thể thao cỡ nhỏ, Emira được định vị cạnh tranh trực tiếp với các mẫu coupe động cơ đặt giữa, nhưng hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên cảm giác lái và bản sắc cơ khí hơn là sự tiện nghi toàn diện.

Cách Lotus tiếp cận xe điện hiệu năng cao

Không đứng ngoài xu hướng điện hóa, Lotus mở rộng danh mục sản phẩm sang xe điện với hai mẫu chủ lực là Eletre và Emeya. Tuy nhiên, hãng không đặt trọng tâm vào khả năng “thân thiện” hay trung tính, mà tiếp tục theo đuổi hiệu năng cao và phản hồi vận hành rõ rệt.

Eletre là mẫu SUV thuần điện, sở hữu công suất hơn 600 mã lực ở phiên bản tiêu chuẩn, khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h chỉ trong khoảng 4,5 giây và vận tốc tối đa lên tới 258 km/h. Bộ pin dung lượng lớn 112 kWh (cho ra quãng đường vận hành tối đa 600 km - WLTC) cùng khả năng sạc nhanh DC công suất cao và sạc AC 22 kW giúp Eletre duy trì hành trình dài một cách liền mạch.

Trong khi đó, Emeya thuộc phân khúc GT, với công suất lên tới hơn 600 mã lực và dung lượng pin 102 kWh ở bản tiêu chuẩn (quãng đường vận hành tối đa 610 km - WLTC), khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,15 giây và vận tốc tối đa đạt 250 km/h.

Hãng nhấn mạnh điện hóa không phải để làm giảm cá tính, mà để khuếch đại cảm xúc lái thông qua mô-men xoắn tức thời, khả năng tăng tốc và kiểm soát khung gầm.