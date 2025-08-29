Hơn 230.000 khách check-in Triển lãm thành tựu đất nước quy mô lớn nhất lịch sử

(VTC News) -

Trong ngày đầu tiên mở cửa Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội) đón cả biển người tới chiêm ngưỡng 230 gian hàng đặc trưng do các tỉnh thành, Bộ, ngành và doanh nghiệp đặc biệt thiết kế, qua đó thêm tự hào về toàn cảnh lịch sử phát triển đất nước trong 8 thập kỷ. Với nhiều hoạt động đặc sắc tại mỗi gian hàng, từng khu vực trong triển lãm đều chật kín khách tham quan.

Vừa mở cửa, Trung tâm Triển lãm Việt Nam lập tức chật kín. Người người tay cầm cờ đỏ, điện thoại sẵn sàng “check-in”, tạo nên dòng chảy rực rỡ. “Tưởng đi sớm sẽ vắng, ai ngờ như ngày hội lớn. Đông nhưng rất vui”, chị Mai Anh (Hà Nội) cười và khẳng định Triển lãm thành tựu đất nước dịp 80 năm Quốc khánh đã có màn “khai tiệc” không thể hoành tráng hơn.

Với các du khách lớn tuổi, đặc biệt là các cựu binh đã từng đi qua chiến tranh, không gian lịch sử “95 năm cờ Đảng soi đường” tại trung tâm Nhà triển lãm Kim Quy mang lại nhiều cảm xúc nhất.

Các cụ ông, cụ bà xúc động khi được ôn lại những năm gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc cũng như tự hào về sự phát triển và đổi thay mạnh mẽ của đất nước ngày hôm nay.

Bước vào khu “xuyên không” trong gian hàng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, du khách không khỏi bất ngờ khi được nghe tiếng Bác Hồ vang lên giữa quảng trường Ba Đình - được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo. “Chưa bao giờ em cảm thấy ngày Quốc khánh chân thực đến thế”, Nguyễn Minh (sinh viên, 19 tuổi) chia sẻ.

Các du khách trẻ và đặc biệt là trẻ nhỏ vô cùng thích thú khi đến các gian hàng công nghệ. Được trò chuyện với robot hình người của VinMotion tại gian triển lãm của Tập đoàn Vingroup, các em nhỏ không khỏi phấn khích. Một số du khách nước ngoài liên tục thốt lên “Amazing!” khi được tận mắt thấy sức mạnh sáng tạo của người Việt Nam.

Trong ngày đầu tiên khai mạc, Vingroup đã đón hơn 50.000 khách đến gian triển lãm tại khu H3 – Khởi nghiệp kiến quốc, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dân đến Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Tại khu vực sân Tây với chủ đề “Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh”, tâm điểm hút khách là gian triển lãm của liên minh xanh Vingroup. Mẫu xe chống đạn dành cho nguyên thủ Lạc Hồng 900 LX lần đầu được VinFast mắt, với hàng trăm vết đạn trên thân xe, khiến dòng người xếp hàng chiêm ngưỡng. “Đây là niềm tự hào Việt Nam, một tuyên ngôn của thời đại công nghệ”, kỹ sư Lê Đức Mạnh (Hải Phòng) trầm trồ.

Các khu trải nghiệm là tâm điểm hút khách trong sự kiện. Đến tối muộn, dòng khách vẫn kéo dài hàng chục mét tạo nên một khung cảnh hiếm thấy. “Có nằm mơ cũng không nghĩ lại được một lần ngồi khoang lái máy bay. Cuối tuần này tôi nhất định sẽ đưa mấy đứa cháu đến đây”, ông Lê Văn Hạnh (67 tuổi) thích thú khi được trong vai phi công của chiếc Airbus 320.

Không gian triển lãm chủ đề “Thanh gươm và Lá chắn” đặc biệt thu hút giới trẻ. Tại đây, bên cạnh màn hình trình chiếu những mốc son trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành hòa bình, độc lập, du khách còn được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật giá trị, từ những loại vũ khí thô sơ gắn liền với buổi đầu kháng chiến đến các khí tài hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất.

Đặc biệt, tại khu vực trải nghiệm mô phỏng bắn súng, dòng người xếp hàng kiên nhẫn chờ tới lượt. “Đây là cơ hội hiếm có để mỗi người dân hiểu thêm về sức mạnh quốc phòng Việt Nam”, anh Nguyễn Đình Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Trong khi đó, đoàn tàu ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam tỏa hương thơm ngào ngạt. Khách tham quan như được “xuyên Việt” thưởng thức các đặc sản 3 miền. “Vừa ăn phở Hà Nội, vừa thưởng bánh bột lọc Huế, ngay sau đó nhâm nhi cà phê sữa đá Sài Gòn, đúng nghĩa đi một bước là đổi khẩu vị”, nhóm bạn trẻ đến từ Bắc Ninh hào hứng chia sẻ.

Càng về tối trời càng mát, dòng người càng đông nghịt. Đúng 22h, màn pháo hoa thắp sáng bầu trời triển lãm, tiếng reo hò của du khách. Dịp này, Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực Cổng chính (đường Cầu Tứ Liên) trong 3 ngày: ngày khai mạc triển lãm 28/8 (vào 22 giờ), ngày Quốc khánh 2/9 và ngày bế mạc triển lãm 5/9. “Trong đời tôi chưa từng chứng kiến Triển lãm nào quy mô và đặc sắc như thế này. Thật sự tự hào về thành tựu 80 năm của đất nước”, ông Nguyễn Văn Minh (Gia Lâm, Hà Nội) xúc động.

230.000 lượt khách chỉ trong ngày khai mạc được xem là con số lập kỷ lục chưa từng có với một sự kiện Triển lãm tại Việt Nam. Triển lãm Thành tựu đất nước không chỉ là chuyến du ngoạn qua 80 năm của “Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, mà còn là nơi mọi thế hệ tìm thấy niềm tự hào rất riêng. Dự kiến, trong những ngày tới, số lượng du khách đổ về Triển lãm sẽ tăng mạnh khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài tới 4 ngày.

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 – 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam có tổng diện tích hơn 900.000m², được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới, với tổng diện tích triển lãm trong nhà và ngoài trời lên tới 330.000m2

Tại kỳ triển lãm 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 Bộ, ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu.