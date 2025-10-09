Tin nóng

Hàng trăm chiến sĩ, người dân căng mình xử lý mạch sủi đê sông Cầu

Thứ Năm, 09/10/2025 18:50:00 +07:00

(VTC News) - Hàng trăm chiến sĩ và người dân căng mình giữa trưa xử lý mạch sủi đê sông Cầu tại xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh) khi nước lũ dâng cao.

Video: Hàng trăm chiến sĩ, người dân tham gia xử lý sự cố đê sông Cầu.

Trưa 9/10, một mạch sủi xuất hiện tại trên đê sông Cầu đoạn qua thôn Cẩm Bảo, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh khi nước lũ dâng cao.

Cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm chiến sĩ và người dân tham gia xử lý sự cố ngay giữa trưa.

Ông Hoàng Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh cho biết: Chỉ trong 2h, sự cố đã được khắc phục, đảm bảo an toàn cho đê.

Người dân chủ động gia cố bằng tre và bao tải cát.

Bà Nguyễn Thị Vân, xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh) chia sẻ, "Khi nghe thông tin, tôi với con trai đang ở nhà là ra hỗ trợ ngay. Hiện đã khắc phục xong, chúng tôi cũng yên tâm phần nào".

Hàng trăm người dân và chiến sĩ buộc bao đất để đắp mạch sủi.

Khoảng hơn 13h ngày 9/10, sự cố mạch sủi đã được lực lượng chức năng xã Xuân Cẩm xử lý an toàn.

Văn Chương
