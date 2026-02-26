Hàng nghìn người tìm về Đông Đô Village nghe quan họ, tham quan Tháp Thần Nông

(VTC News) -

Ngày 25/2, khu du lịch văn hóa sinh thái Đông Đô Village, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh đón hàng nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Không gian rộn ràng những làn điệu dân ca quan họ, trò chơi dân gian và hoạt động mặc trang phục truyền thống đã mang đến bầu không khí đậm chất Kinh Bắc.

Các liền chị từ Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên về Tháp Thần Nông tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh.

Vượt hàng trăm km từ Hà Nội, bà Chu Thị Thơ (phường Định Công, Hà Nội) cho biết, bà rất yêu thích khám phá văn hóa vùng miền nên cùng người thân tìm về Lương Tài để trực tiếp nghe và hát quan họ.

“Không chỉ được nghe hát, chúng tôi còn mặc trang phục liền anh, liền chị, giao lưu và tham gia các hoạt động như như viết thư pháp, nặn tò he. Những trải nghiệm này khiến chuyến đi thêm ý nghĩa, giúp mọi người thư giãn và hiểu hơn về văn hóa truyền thống”, bà Thơ chia sẻ.

Nhiều trải nghiệm ở vùng quê Bắc Bộ được tái hiện trong khu du lịch văn hóa sinh thái Đông Đô Village.

Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Nguyệt (Hà Nội) cho biết, khi biết đến mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương, chị đã tổ chức đoàn gần 100 người về tham quan. Tại đây, nhiều thành viên thuê áo tứ thân để chụp ảnh, giao lưu và cất lên những câu hát mượt mà.

“Tôi đặc biệt ấn tượng khi khoác lên mình áo tứ thân giữa không gian làng quê và tiếng hát quan họ. Cảm giác như được sống chậm lại, tìm về những giá trị xưa cũ”, chị Nguyệt nói.

Các liền anh, liền chị giao lưu quan họ.

Theo ông Trần Văn Toản - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh - đơn vị định hướng xây dựng Đông Đô Village trở thành điểm đến cộng đồng, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa vùng Kinh Bắc.

“Chúng tôi mở cửa miễn phí để người dân, du khách đến tham quan. Mục tiêu không chỉ phát triển du lịch mà còn tôn vinh văn hóa nông nghiệp, dân ca quan họ và đời sống làng quê Bắc Bộ”, ông Toản cho biết.

Tháp Thần Nông cao 15m, gồm 5 tầng, ghép từ 1.012 chiếc cối đá và được Tổ chức Kỷ lục Thế giới WorldKings vinh danh năm 2024 là “Tòa tháp cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất thế giới”.

Điểm nhấn của khu du lịch là Tháp Thần Nông cao 15m, gồm 5 tầng, ghép từ 1.012 chiếc cối đá xếp vòng ngoài, bên trong là khung bê tông tạo hình hạt lúa khổng lồ- biểu tượng của nền văn minh lúa nước.

Công trình xác lập Kỷ lục Việt Nam năm 2023 và được Tổ chức Kỷ lục Thế giới WorldKings vinh danh năm 2024 là “Tòa tháp cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất thế giới”.

Khi màn đêm buông xuống, hệ thống ánh sáng nghệ thuật mô phỏng vòng đời hạt lúa từ xanh sang vàng khiến công trình trở nên nổi bật, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các đoàn học sinh, sinh viên.

Sự kết hợp giữa không gian sinh thái, văn hóa truyền thống và công trình sáng tạo đang giúp Đông Đô Village trở thành điểm đến mới của du lịch trải nghiệm, góp phần làm sống dậy hồn quê Kinh Bắc giữa nhịp sống hiện đại.