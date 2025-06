Hàng nghìn khách hàng trải nghiệm sản phẩm của SHB tại Ngày không tiền mặt 2025

(VTC News) -

Cuối tuần qua, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Lễ hội Ting Ting Day nằm trong chuỗi hoạt động Ngày không tiền mặt năm 2025 thu hút sự quan tâm của hàng nghìn lượt khách, đặc biệt trong đó có gian hàng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) với nhiều quà tặng hấp dẫn.

Sự kiện do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Báo Tuổi Trẻ, Sở Công thương TP.HCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức thường niên, nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số với sự tham gia của phần lớn các ngân hàng và công ty tài chính trên thị trường.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là một trong những ngân hàng tiên phong và tham gia sự kiện trong nhiều năm, mang tới sự kiện hàng loạt các dịch vụ hiện đại. Năm nay, gian hàng SHB thu hút hàng nghìn khách tham quan, trải nghiệm sản phẩm và tương tác trò chơi, nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, khách hàng được trải nghiệm mua trà sữa với giá chỉ 1.000 đồng khi thanh toán bằng hình thức quét QR qua Loa thanh toán SHB, cùng rất nhiều hoạt động thú vị.

Cán bộ SHB hướng dẫn khách hàng mở tài khoản trực tuyến.

Khách hàng ghé thăm gian hàng của SHB được trải nghiệm ngân hàng số SAHA - ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới tích hợp công nghệ bảo mật hiện đại, các tính năng cá nhân hóa và trải nghiệm liền mạch. Khách hàng tải ứng dụng, mở tài khoản và phát sinh giao dịch thanh toán hoặc mở tài khoản tiết kiệm có thể nhận những phần quà giá trị như bóng và áo đấu có chữ ký của các cầu thủ CLB bóng đá lừng danh Barcelona, áo đấu CLB Manchester City, gấu bông, mũ, áo, túi vải, bình giữ nhiệt, quạt mini cầm tay…

Người dân được tham gia các hoạt động nhận quà tại gian hàng SHB.

Thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở thành thói quen của khách hàng. Ngày không tiền mặt 2025 là hoạt động góp phần định hình thói quen thanh toán số, mang lại cho khách hàng những tiện ích tài chính vượt trội cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng, xây dựng hệ sinh thái tài chính số và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hưởng ứng nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; nền tảng ngân hàng số và các giải pháp tài chính số của SHB không chỉ cho thấy sự thấu hiểu khách hàng, tận tâm phục vụ người dân, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Khẳng định vai trò Ngân hàng TMCP hàng đầu, SHB đầu tư mạnh mẽ cho số hóa, chuyển đổi toàn diện và hiệu quả. Tỷ trọng giao dịch qua kênh số và nền tảng online của SHB liên tục tăng trong nhóm đầu ngành. Đến nay, hơn 95% các nghiệp vụ, quy trình của SHB được số hóa. Hơn 98% giao dịch của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều được thực hiện hoàn toàn thông qua kênh số Mobile banking, Internet banking.

Với tầm nhìn hướng đến mô hình ngân hàng tương lai (Bank of the Future), SHB sẽ từng bước cung cấp nhiều giải pháp, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Bank of the Future sẽ tích hợp trọn vẹn các nền tảng công nghệ hiện đại, hàng đầu như AI, Big Data, Machine Learning… vào tất cả quy trình, giải pháp, dịch vụ, sản phẩm.

Ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA tiên phong dẫn lối kỷ nguyên số.

Mô hình được kỳ vọng sẽ thay đổi toàn diện năng lực cạnh tranh, năng lực phục vụ khách hàng của SHB và mang lại những kết quả quan trọng trong năm 2025 và 2026 như: Các dịch vụ kỹ thuật số nâng cao, số hóa hành trình khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng cường tự động hóa, tăng trưởng hiệu quả dựa trên kỹ thuật dữ liệu, hiện đại hóa ngân hàng lõi… tăng cường tính ổn định và khả năng mở rộng hạ tầng công nghệ, đồng thời thúc đẩy năng lực phát triển sản phẩm và dịch vụ giải pháp tiên tiến.

Giai đoạn 2024-2028, Ngân hàng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, SHB tiếp tục kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm - Tin - Tín -Tri - Trí - Tầm”.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.