Hàng nghìn hành khách 'xông đất' cho hàng không Việt nhân dịp năm mới 2026

(VTC News) -

Cụ thể, Vietnam Airlines đã phối hợp với các tỉnh, thành trên cả nước tổ chức chương trình chào đón những hành khách đầu tiên của năm 2026.

Hoạt động này được triển khai đồng loạt tại nhiều sân bay từ Bắc vào Nam, gồm: Điện Biên, Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Huế), Chu Lai, Đà Nẵng, Phù Cát (Gia Lai), Tân Sơn Nhất và Côn Đảo (TP.HCM).

Những hành khách quốc tế đầu tiên tới TP.HCM năm 2026 trên chuyến bay VN30 từ Frankfurt (Đức), hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Vietnam Airlines đã phối hợp với các địa phương tổ chức chuỗi hoạt động đón tiếp tại khu vực ga đến với nghi thức trang trọng và thân thiện. Hành khách được chào mừng bằng hoa và quà lưu niệm.

Không khí rộn ràng, ấm áp tại các sân bay đã góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

TP.HCM chào đón những hành khách đầu tiên của năm mới 2026.

Việc chào đón hành khách quốc tế ngay trong thời khắc đầu năm mới mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là lời chào mừng năm mới mà còn là thông điệp về một Việt Nam cởi mở, an toàn và sẵn sàng kết nối với thế giới.

Chuyến bay đầu tiên tới Nghệ An trong năm 2026.

Tại TP.HCM, Vietnam Airlines đón hành khách quốc tế đầu tiên trên chuyến bay VN30 từ Frankfurt (Đức) hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong khi đó, tại khu vực miền Trung, các hoạt động đón khách được tổ chức gắn với chương trình chào năm mới của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh những thành phố du lịch nổi tiếng Việt Nam.

Hoạt động đón khách đầu năm mới là sự kiện thường niên được Vietnam Airlines duy trì, mang ý nghĩa kỳ vọng vào một năm mới thuận lợi, đồng thời khẳng định cam kết của hãng trong việc kết nối Việt Nam với thế giới, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những trải nghiệm bay an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Việt Nam cho hành khách.

Mới đây, cũng nhân dịp bước sang năm mới, nhằm tăng cường lực lượng máy bay để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp cao điểm Tết 2026, liên tục trong các ngày 30, 31/12 và 1/1/2026, Vietjet đã đón 3 náy bay mới A321neo.

Máy bay của Vietjet về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Cùng với 4 máy bay thuê ướt (bao gồm cả máy bay và phi hành đoàn) đã gia nhập từ trước Tết, các máy bay mang số hiệu VN-A553, VN-A554, VN-A575 lần lượt về tới Việt Nam, nằm trong số 22 máy bay mới được hãng bổ sung chỉ trong chưa đầy 1 tháng. Đây cũng là đợt tăng cường đội tàu lớn nhất từ trước đến nay của Vietjet. Vietjet cho biết sẽ ngay lập tức đưa vào khai thác đội tàu bay mới hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu này.

Trong đợt cao điểm Tết Dương lịch 2026, Vietjet đã tăng thêm 380 chuyến bay, tương đương khoảng 78.000 chỗ, trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm giữa Hà Nội và TP.HCM với Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt…đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng mạnh.