Hàng không Việt hoàn tất cập nhật phần mềm cho toàn bộ máy bay Airbus A320, A321

(VTC News) -

“Toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của Vietnam Airlines đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu của Airbus và Cục Hàng không Việt Nam trước thời hạn 6h59 ngày 30/11 giờ Việt Nam (tức 23h59 ngày 29/11 giờ UTC). Sau khi hoàn thành cập nhật, các máy bay đã được đưa vào khai thác bình thường trở lại”, Vietnam Airlines cho biết.

Cũng theo Vietnam Airlines, yêu cầu kỹ thuật của Airbus được ban hành nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khai thác trên phạm vi toàn cầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật và triển khai đồng bộ tại ba trung tâm kỹ thuật chính: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất.

"Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay giúp Vietnam Airlines hoàn thành yêu cầu trước hạn và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến lịch bay. Trong ngày 29/11 và từ ngày 30/11, hoạt động khai thác của hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam", Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Các hãng hàng không Việt Nam đã hoàn tất việc cập nhật phần mềm cho toàn bộ máy bay Airbus A320, A321.

Trong khi đó, trả lời Báo Điện tử VTC News sáng 30/11, đại diện hãng hàng không Vietjet cũng cho biết, đơn vị có 65 máy bay cần cập nhật phần mềm ELAC điều khiển độ cao và hướng bay.

"Đến sáng 29/11, Vietjet đã hoàn thành cập nhật 45/69 máy bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Và đến thời điểm này hãng đã hoàn thành cập nhật, hoạt động khai thác diễn ra bình thường, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam. Sau khi hoàn thành cập nhật, các máy bay đã được đưa vào khai thác bình thường trở lại", đại diện Vietjet thông tin.

Vị này nhấn mạnh thêm: Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay đã giúp hãng hoàn thành yêu cầu trước hạn và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến lịch bay. Trong ngày 29 và từ ngày 30/11, hoạt động khai thác của hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

Còn với Bamboo Airways, ngay trong đêm 28/11, rạng sáng 29/11, hãng đã khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ đội bay. Tất cả các máy bay A320/A321 mà Bamboo Airways đang khai thác không nằm trong số các máy bay bị ảnh hưởng.

Do đó, các chuyến bay của hãng vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch. Bamboo Airways cho biết đã và đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam và nhà sản xuất máy bay Airbus, đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác.

Pacific Airlines cũng phát đi thông báo: “Đội tàu bay đang khai thác của hãng không thuộc nhóm phải thực hiện các chỉ lệnh kỹ thuật này. Vì vậy, hoạt động bay của Pacific Airlines vẫn diễn ra bình thường, ổn định và đúng kế hoạch”.

Trước đó, ngày 29/11, hãng sản xuất máy bay Airbus yêu cầu cập nhật khẩn 6.000 máy bay A320 do bức xạ Mặt Trời có thể gây nhiễu dữ liệu hệ thống điều khiển chuyến bay, Đây là đợt triệu hồi lớn nhất trong 55 năm hoạt động của Airbus, ảnh hưởng hơn một nửa số máy bay A320 đang khai thác toàn cầu. Sự cố có nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng vào cuối tuần du lịch cao điểm tại Mỹ và tạo hiệu ứng lan rộng trên thế giới.

Ngay trong đêm, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam để triển khai thực hiện.

"Qua báo cáo của các hãng hàng không (tại thời điểm 5h30 ngày 29/11/2025), số lượng máy bay bị ảnh hưởng là 81/169 tàu bay A320/A321. Do đó, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng cũng bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh này", Cục hàng không cho biết.

Chiều tối 29/11, Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng cho biết, các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) đối với toàn bộ các máy bay A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD (6h59 ngày 30/11); cơ bản đảm bảo hoạt động khai thác, phục vụ hành khách theo kế hoạch và duy trì các điều kiện về an toàn hàng không.

"Có thể nói, mặc dù số lượng máy bay bị ảnh hưởng rất lớn nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động tổ chức thực hiện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao ngay sau khi Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT) và EASA ban hành EAD.

Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực về con người, thiết bị, dụng cụ và phần mềm sẵn có, các hãng đã chủ động tính toán, sắp xếp một cách khoa học, phân bổ hợp lý giữa lịch bay và kế hoạch dừng mày bay để vừa đảm bảo duy trì kế hoạch khai thác vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ lệnh của nhà sản xuất và EASA; đảm bảo thông tin kịp thời và có chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Một điều đáng ghi nhận, trong quá trình thực hiện, các hãng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau rất hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam", ông Uông Việt Dũng nói.