Airbus cảnh báo lỗi phần mềm trên A320, các hãng hàng không Việt Nam nói gì?

(VTC News) -

Các hãng hàng không Việt Nam đang tiến hành cập nhật phần mềm điều khiển ELAC ngay trong ngày cho tất cả các tàu bay do Airbus sản xuất mà họ đang khai thác.

Đại diện một hãng hàng không cho biết Vietjet có 65 tàu bay, Vietnam Airlines 63 tàu bay cần cập nhật phần mềm ELAC điều khiển độ cao và hướng bay. Theo thông báo của Uỷ ban An toàn Liên minh Hàng không châu Âu, tất cả các tàu bay Airbus A319, A320, A321 phải thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm trước 7h sáng 30/11.

“Tất cả các tàu bay phải cập nhật xong phần mềm mới được bay. Chúng tôi đang tiến hành cập nhật, tàu bay nào về sân bay và hạ cánh đều được cập nhật ngay tức thì khi hành khách xuống tàu bay. Thời gian cập nhật phần mềm là 1 tiếng/tàu bay. Chúng tôi tiến hành cập nhật từ sáng nay (29/11) cho đến 7h sáng mai (30/11). Trong trường hợp một số tàu bay chưa cập nhật kịp, hãng phải thay đổi lịch trình bay để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách”, người này nhấn mạnh.

Airbus yêu cầu các hãng cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC ngay trong ngày đối với các dòng tàu bay do Airbus sản xuất. (Ảnh minh hoạ).

Ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban Truyền thông của Vietnam Airlines, Airbus yêu cầu các hãng cập nhật phần mềm do nguy cơ lỗi liên quan bão từ gây sai lệch dữ liệu điều khiển bay, chứ không phải triệu hồi máy bay.

“Vietnam Airlines đã nhận được thông báo từ Airbus và Cục hàng không Việt Nam và yêu cầu cập nhật xong trong ngày hôm nay (29/11). Chúng tôi đã tiến hành cập nhật và trong ngày hôm nay sẽ cập nhật xong, thời gian cập nhật khoảng 1 tiếng/tàu bay”, ông Hưng cho biết.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết Airbus thông báo 6.000 máy bay A320 có nguy cơ lỗi phần mềm do bão từ gây sai lệch dữ liệu điều khiển bay.

Vào 23h ngày 28/11 (16h giờ quốc tế), nhà sản xuất châu Âu gửi điện cảnh báo khẩn (AOT) yêu cầu sửa chữa khẩn cấp toàn bộ số máy bay này.

Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) cũng đã ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác các dòng tàu bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay).

Ngay sau đó, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn trong đêm với các hãng hàng không Việt Nam.

Qua báo cáo nhanh của các hãng hàng không tại thời điểm 5h30 ngày 29/11, có 81/169 tàu bay A320, A321 bị ảnh hưởng; trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng có thể bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh nói trên.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá, đây là tình huống bất khả kháng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các hãng khi đã khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn, hoạt động khai thác.

Theo ông Dũng, trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối an toàn, ngay từ thời điểm này đề nghị các hãng rà soát, sẵn sàng vật tư, phụ tùng, phần mềm nhân lực để triển khai ngay, đặt mục tiêu hoàn thành sớm nhất các yêu cầu của EASA và nhà sản xuất tàu bay Airbus.

Đồng thời Cục trưởng Cục Hàng không cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát kế hoạch khai thác, đặc biệt trong các ngày 30/11 và 1/12 để điều chỉnh phù hợp, hạn chế tối đa hủy chuyến làm ảnh hưởng đến hành khách.

Liên quan tình huống khẩn cấp này, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động rà soát kế hoạch khai thác và tổ chức thực hiện ngay, tuân thủ đầy đủ các nội dung của EAD 2025-0268-E.

Các hãng cần thông báo kịp thời cho hành khách về việc thay đổi lịch bay trên tất cả các kênh thông tin, chăm sóc khách hàng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất).

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn phối hợp với các hãng hàng không của Việt Nam và quốc tế, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, an ninh, trật tự tại các cảng hàng không; hỗ trợ và phục vụ hành khách bị ảnh hưởng.

Các Cảng vụ hàng không được giao phối hợp các cảng hàng không trong việc điều phối hoạt động khai thác; thực hiện ứng trực, kiểm tra, giám sát an toàn, chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không; xử lý theo đúng thẩm quyền các vấn đề phát sinh tại cảng hàng không, không để phát sinh các sự việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác.