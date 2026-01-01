Hàng nghìn du khách Trung Quốc 'xông đất' Huế ngày đầu năm 2026

(VTC News) -

Ngày 1/1, tại cảng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô), chương trình “Chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến TP Huế bằng đường hàng hải năm 2026” đã diễn ra.

Đây là những du khách đến Huế bằng tàu biển Adora Mediterranea (quốc tịch Bahamas). Các vị khách “xông đất" bằng đường biển được lãnh đạo UBND TP Huế, Sở Du lịch, Công ty CP Cảng Chân Mây và các đơn vị liên quan tặng hoa, quà, chụp hình lưu niệm và thưởng thức múa lân ngay khi đặt chân đến Huế.

Hơn 1.000 khách (chủ yếu là người Trung Quốc) đi trên tàu Adora Mediterranea đăng ký tham gia du lịch tại Huế và Đà Nẵng

Tàu Adora Mediterranea thuộc hãng Adora Cruises đưa 2.680 hành khách và 920 thuyền viên đến TP Huế. Du khách chủ yếu đến từ Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc). Trong số này, hơn 1.000 du khách đăng ký tham gia các tour tham quan tại TP Huế và Đà Nẵng.

Cùng ngày, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch TP Huế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không”.

Hơn 180 hành khách trên chuyến bay VN1541 từ Hà Nội hạ cánh xuống Huế được lãnh đạo UBND thành phố, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch, đại diện Cảng hàng không, Cảng vụ miền Trung và Vietnam Airlines tại Huế đón tiếp ân cần, tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng năm mới.

Từ bước khởi đầu này, ngành du lịch TP Huế đặt mục tiêu đón từ 7 đến 7,5 triệu lượt khách, với tổng thu du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng, trong năm 2026.

Trước đó, sáng 1/1, tại quảng trường Ngọ Môn (TP Huế), Ban tổ chức Festival, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức lễ công bố Festival huế 2026 và tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn. Đây là nghi lễ phát lịch thường niên của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch.

Năm nay, Lễ Ban Sóc được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thời xưa. Đây là dịp để du khách, người dân Huế cùng trải nghiệm về các nghi lễ Cung đình xưa tại khu Di sản Huế nhân dịp năm mới.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết, Festival Huế 2026 sẽ được tổ chức liên tục trải dài trong suốt năm, như các hình thái lễ hội dân gian, lễ hội cung đình, lễ hội tôn giáo, lễ hội truyền thống, từng bước xây dựng các chương trình lễ hội mới, phù hợp với xu thế, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng, phát triển thành sản phẩm du lịch định kỳ, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Chuỗi lễ hội mùa xuân chủ đề “ Xuân cố đô” (diễn ra từ tháng 1 - 3). Điểm nhấn là lễ công bố Festival Huế 2026 và lễ hội sân khấu hóa tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn cùng nhiều hoạt động cung đình, dân gian phong phú, hoạt động vui chơi giải trí ngày xuân của Kinh đô Huế xưa.

Chuỗi lễ hội mùa hạ chủ đề “Kinh thành toả sáng” (từ tháng 4 - 6). Điểm nhấn là tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2026 với chủ đề “ Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển” dự kiến diễn ra (từ ngày 13 - 18/6).

Lễ hội mùa thu chủ đề “Huế vào thu” (tháng 7 - 9) với các lễ hội vui tết trung thu, trải nghiệm các làng nghề truyền thống kết hợp với các hoạt động trưng bày, triển lãm và quảng diễn múa lân.

Lễ hội mùa đông chủ đề “ Mùa đông Xứ Huế” (tháng 10 - 12) với một số lễ hội đặc sắc như liên hoan trà và đặc biệt là chương trình countdown - chào năm mới 2027.