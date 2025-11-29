Airbus cảnh báo lỗi phần mềm trên máy bay A320: Các hãng bay Việt xử lý thế nào?

(VTC News) -

Chiều tối 29/11, Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng cho biết, các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) đối với toàn bộ các tàu bay A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD (6h59 ngày 30/11); cơ bản đảm bảo hoạt động khai thác, phục vụ hành khách theo kế hoạch và duy trì các điều kiện về an toàn hàng không.

"Có thể nói, mặc dù số lượng tàu bay bị ảnh hưởng rất lớn nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động tổ chức thực hiện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao ngay sau khi Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT) và EASA ban hành EAD.

Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực về con người, thiết bị, dụng cụ và phần mềm sẵn có, các hãng đã chủ động tính toán, sắp xếp một cách khoa học, phân bổ hợp lý giữa lịch bay và kế hoạch dừng tàu để vừa đảm bảo duy trì kế hoạch khai thác vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ lệnh của nhà sản xuất tàu bay và EASA; đảm bảo thông tin kịp thời và có chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng.

Một điều đáng ghi nhận, trong quá trình thực hiện, các hãng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau rất hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam", ông Uông Việt Dũng nói.

Airbus A321 của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Trong quá trình thực hiện, vì lý do bất khả kháng nên một số chuyến bay có thể phải điều chỉnh thời gian so với lịch trình ban đầu, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng Hàng không mong hành khách hiểu và chia sẻ.

Không để ảnh hưởng đến chặng bay và khách hàng

Trước đó, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện hãng hàng không Vietjet Air cho biết, Vietjet có 65 tàu bay, Vietnam Airlines có 63 tàu bay cần cập nhật phần mềm ELAC điều khiển độ cao và hướng bay.

Theo thông báo của Uỷ ban An toàn Liên minh Hàng không châu Âu, tất cả các tàu bay Airbus A319, A320, A321 phải thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm trước 7h ngày 30/11.

“Tất cả các tàu bay phải cập nhật xong phần mềm mới được bay. Chúng tôi đang tiến hành cập nhật, tàu bay nào về sân bay và hạ cánh đều được cập nhật ngay tức thì khi hành khách xuống.

Thời gian cập nhật phần mềm là 1 tiếng mỗi tàu bay. Chúng tôi tiến hành cập nhật từ sáng nay (29/11) cho đến 7h ngày 30/11. Trong trường hợp một số tàu bay chưa cập nhật kịp, hãng phải thay đổi lịch trình bay để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách”, đại diện Vietjet cho biết.

Còn ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban Truyền thông của Vietnam Airlines, cho biết đơn vị đã nhận được thông báo từ Airbus, Cục Hàng không Việt Nam và yêu cầu cập nhật xong trong ngày 29/11.

“Chúng tôi đã tiến hành cập nhật và trong ngày hôm nay sẽ xong, thời gian cập nhật khoảng 1 tiếng mỗi tàu bay”, ông Hưng cho biết.

Để bảo đảm an toàn khai thác, toàn bộ đội bay cần hoàn thành cập nhật theo gói phần mềm do Airbus cung cấp trước thời hạn 6h59 ngày 30/11 giờ Việt Nam (tức 23h59 ngày 29/11 giờ UTC).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hãng hiện có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp; công tác này được tiến hành ngay từ đêm 28/11, rạng sáng 29/11.

"Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành việc cập nhật trước thời hạn nêu trên, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn của Cục Hàng không Việt Nam và Airbus. Hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29/11 và từ ngày 30/11 diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng.

Với nguyên tắc an toàn là ưu tiên số một, Vietnam Airlines cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động khai thác ổn định, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay”, ông Hưng nói.

Trong khi đó, đại diện Bamboo Airways cho biết, ngay trong đêm 28/11, rạng sáng 29/11, hãng đã khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ đội bay. Tất cả các máy bay A320/A321 mà Bamboo Airways đang khai thác không nằm trong số các máy bay bị ảnh hưởng.

Do đó, các chuyến bay của hãng vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch. Bamboo Airways đã và đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam và nhà sản xuất máy bay Airbus, đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác.

Còn đại diện hãng hàng không Pacific Airlines cho biết, đội tàu bay của hãng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn mới nhất của Airbus: “Pacific Airlines xin thông báo, đội tàu bay đang khai thác của hãng không thuộc nhóm phải thực hiện các chỉ lệnh kỹ thuật này. Vì vậy, hoạt động bay của Pacific Airlines vẫn diễn ra bình thường, ổn định và đúng kế hoạch”.