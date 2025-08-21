Laptop giá rẻ: Sự chọn lựa tối ưu cho học sinh, sinh viên

(VTC News) -

Tại sao học sinh, sinh viên nên mua laptop giá rẻ

Các dòng máy tính laptop giá rẻ giúp tiết kiệm chi phí đáng kể, phù hợp với ngân sách hạn chế của học sinh, sinh viên. Thay vì đầu tư vào thiết bị đắt đỏ, nhóm người dùng này có thể tập trung ngân sách cho sách vở, học phí hoặc các khoản chi tiêu cần thiết khác.

Các mẫu laptop giá rẻ hiện nay vẫn đảm bảo tốt nhu cầu học tập cơ bản như lướt web, sử dụng Word, Excel, Google Meet hay các phần mềm văn phòng khác. Với dung lượng RAM và bộ xử lý phù hợp, thiết bị hoàn toàn có thể đồng hành trong suốt các năm học.

Ngoài ra, nhờ mức giá hợp lý, học sinh và sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận công nghệ và bắt đầu học các kỹ năng cơ bản mới mà không cần đầu tư tài chính quá cao. Nhờ vậy, khách hàng cũng có thể tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể để phục vụ nhiều mục đích khác.

Các dòng laptop giá rẻ đáng đầu tư cho học sinh sinh viên

Hiện nay, nhiều hãng đã tung ra các mẫu laptop dưới 15 triệu đồng với cấu hình ổn định, phù hợp cho học tập và giải trí nhẹ nhàng. Dưới đây là những dòng máy nổi bật được nhiều người lựa chọn.

Laptop Masstel

Dòng laptop Masstel thường được thiết kế hướng đến nhu cầu học tập phổ thông với mức giá dễ tiếp cận. Thiết bị có kiểu dáng gọn nhẹ, dễ mang theo trong balo và sử dụng linh hoạt tại lớp học hoặc ở nhà.

Máy được trang bị cấu hình cơ bản đủ dùng cho các tác vụ văn phòng và học online như soạn thảo, trình chiếu hay truy cập các nền tảng học tập. Màn hình kích thước chỉ khoảng 14 inch nhỏ gọn nhưng vẫn hiển thị nội dung rõ trong môi trường trong nhà.

Các mẫu laptop Masstel cũng tích hợp hệ điều hành bản quyền sẵn, đi kèm đầy đủ các cổng kết nối cần thiết. Đây là lựa chọn phù hợp với học sinh tiểu học đến trung học phổ thông cần thiết bị học tập cơ bản, ổn định.

Mẫu máy tính giá rẻ Masstel bán chạy tại CellphoneS mà học sinh, sinh viên nên tham khảo là E140 Celeron giá chỉ 3.590.000đ.

Asus Vivobook

Dòng Asus Vivobook là lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên đang tìm kiếm laptop giá rẻ với cấu hình cơ bản nhưng ổn định. Máy được thiết kế mỏng nhẹ, màu sắc trẻ trung, thích hợp sử dụng trong môi trường học đường.

Các mẫu thuộc dòng này trang bị màn hình Full HD chống chói, kích thước phổ biến từ 14 đến 15.6 inch, cho khả năng hiển thị rõ ràng ở điều kiện ánh sáng trong lớp hoặc thư viện. Bộ vi xử lý Intel thế hệ mới, RAM từ 8GB và ổ SSD dung lượng ổn giúp đáp ứng mượt các tác vụ học tập thông thường.

Dòng Vivobook sở hữu thời lượng pin đủ dùng trong nhiều giờ và hỗ trợ nâng cấp bộ nhớ dễ dàng. Đây là dòng máy hướng đến nhu cầu học online, làm bài tập nhóm, giải trí nhẹ nhàng với mức đầu tư hợp lý.

Acer Aspire

Dòng Acer Aspire thuộc phân khúc laptop phổ thông, hướng đến học sinh, sinh viên cần thiết bị học tập bền, dễ nâng cấp và mức giá hợp lý. Thiết kế máy đơn giản, màn hình lớn, dễ sử dụng trong môi trường học đường hoặc làm việc tại nhà.

Các mẫu thuộc dòng này thường có màn hình WUXGA độ sáng cao, hiển thị tốt trong điều kiện trong nhà và có góc nhìn rộng. Cấu hình trang bị bộ vi xử lý Intel Core i3 đời mới, RAM DDR5 và ổ cứng SSD tốc độ cao, đảm bảo hiệu suất ổn định cho các nhu cầu học online, xử lý tài liệu hay thuyết trình nhóm.

Ngoài ra, Acer Aspire hỗ trợ đa dạng cổng kết nối gồm cả USB-C, HDMI và đầu đọc thẻ, phù hợp khi cần chia sẻ dữ liệu, trình chiếu hoặc sử dụng các thiết bị ngoại vi. Đây là dòng máy cân bằng giữa hiệu năng, tính tiện dụng và khả năng nâng cấp.

Việc chọn mua laptop giá rẻ không chỉ giúp học sinh, sinh viên tiết kiệm ngân sách mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ và học tập hiệu quả hơn. Hãy đến ngay CellphoneS để tham khảo thêm nhiều mẫu máy tính chính hãng, giá tốt tại gian hàng demo.CellphoneS hỗ trợ trả góp 0% hấp dẫn và áp dụng ưu đãi giảm giá hấp dẫn dành cho S-Student.