Độc đáo túi xách, ốp điện thoại hình cờ Tổ quốc của những người thợ khuyết tật

Video: Anh Nguyễn Văn Phúc - người sáng lập Bệnh viện Đồ da nói về thông điệp của bộ sưu tập “Việt Nam ơi”
Nằm trong con ngõ nhỏ thuộc phường Hoàng Liệt (Hà Nội), xưởng sản xuất đồ da rộng khoảng 100m² là nơi làm việc của hàng chục người khuyết tật và yếu thế trong xã hội.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, xưởng ra mắt bộ sưu tập “Việt Nam ơi” (một phần của dự án "Tôi giỏi") với các sản phẩm nổi bật bởi sắc đỏ rực rỡ, in hình ngôi sao vàng, gợi hình ảnh cờ Tổ quốc.
"Tôi giỏi" là dự án sản xuất đồ da thủ công của Bệnh viện Đồ Da, do anh Nguyễn Văn Phúc sáng lập. Sau cuộc gặp với Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, anh nhận thấy nhóm đối tượng này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về việc làm, thu nhập thấp và công việc không ổn định. Từ đó, anh quyết định mở các khóa đào tạo nghề, giúp họ phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực tự chủ.
“Dự án 'Tôi giỏi' không chỉ mang đến những sản phẩm, phụ kiện chất lượng cao, mà còn là nơi gửi gắm tinh thần yêu nước của những người khuyết tật, yếu thế. Dù khiếm khuyết về thể chất hay tinh thần, ngọn lửa yêu nước trong mỗi người vẫn luôn rực cháy. Đây chính là giá trị mà chúng tôi muốn truyền tải qua từng sản phẩm”, anh Phúc chia sẻ.
Triển khai từ tháng 4/2025, "Tôi giỏi" phối hợp cùng 4 chi hội của Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, thu hút hơn 60 thành viên tham gia sản xuất. “Ban đầu, nhiều bạn chỉ mong nhận lương 2-3 triệu đồng/tháng, nhưng sau một thời gian, thu nhập đã vượt xa kỳ vọng. Một số bạn làm tốt thậm chí có thể đạt 400.000 – 500.000 đồng/ngày công”, anh Phúc cho biết.
Trong bầu không khí làm việc rộn ràng, những người thợ tất bật chế tác từng chiếc móc khoá, túi xách, ốp điện thoại… mang hình cờ Tổ quốc. Mỗi đường cắt, mũi chỉ đều được thực hiện cẩn trọng. Dù đôi tay không lành lặn, họ vẫn dồn trọn tâm huyết để tạo nên sản phẩm, gửi gắm trong đó niềm tự hào dân tộc.
Công việc này không chỉ mang lại thu nhập và chỗ dựa, mà còn giúp họ tự tin hơn, phát huy sự sáng tạo và khẳng định giá trị bản thân.
Toàn bộ sản phẩm đều được làm từ 100% da bò thật, do các thành viên khuyết tật, người yếu thế và tự kỷ chế tác dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật tại Bệnh viện Đồ Da.
Từ những bàn tay khiếm khuyết, họ tạo nên những món đồ mang hình ảnh Quốc kỳ thiêng liêng.
Theo tìm hiểu, các sản phẩm, phụ kiện như túi, bao đựng kính, ốp điện thoại có giá 200.000 - 500.000 đồng; kẹp tóc, cài áo, móc khoá có giá 60.000 - 100.000 đồng.
Thông qua dự án này, anh Phúc mong muốn những người yếu thế được trao nhiều cơ hội hơn để họ tự tin thể hiện giá trị của bản thân trong xã hội.
