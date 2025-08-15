Hãng bay nào đúng giờ nhất trong 7 tháng đầu năm?

(VTC News) -

Tuy nhiên, tỷ lệ bay đúng giờ trung bình toàn ngành lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 62,7%.

Trong đó, Bamboo Airways dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ trung bình, với 80,1% chuyến bay đúng giờ. Các hãng Pacific Airlines và VASCO lần lượt ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ là 79,2% và 79,1%. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đạt tỷ lệ đúng giờ trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 70%, còn tỷ lệ này ở Vietravel Airlines là 68,5%. Hãng hàng không Vietjet Air có tỷ lệ đúng giờ là 51,6%.

Về tỷ lệ hủy chuyến, trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn ngành hàng không nội địa ghi nhận 1.097 chuyến bay bị hủy, tương đương với tỷ lệ 0,7% - tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Bamboo Airways là hãng ít hủy chuyến nhất, với chỉ 0,1% bị hủy. Vietjet Air cũng ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến thấp hơn mức trung bình toàn ngành, với 0,6% chuyến bay bị hủy. Các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vietravel Airlines lần lượt ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến là 0,8%, 0,9% và 1,2%. Hãng có hủy chuyến nhiều nhất là VASCO với 1,4% chuyến bay bị hủy.

Ảnh minh họa

Trước thềm kỳ nghỉ lễ trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lượng khách quốc tế cũng như khách nội địa đến sân bay Nội Bài được dự đoán tăng mạnh, với ngày cao điểm nhất ước tính gần 110.000 lượt hành khách và 638 chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chủ động lên kế hoạch hiệp động chặt chẽ với các hãng hàng không, tính toán, chuẩn bị phương án tối ưu để phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, các hãng hàng không nội địa cũng có phương án bố trí khai thác nhà ga T3 nhằm nâng cao năng lực phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Đại lễ, đồng thời giảm tải áp lực cho nhà ga T1 hiện hữu.