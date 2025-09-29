Hâm nóng đồ ăn thừa làm bữa sáng, điều gì sẽ xảy ra?

(VTC News) -

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, chiếm khoảng 30-40% tổng năng lượng cơ thể cần tiêu thụ mỗi ngày. Tuy nhiên, vì nhịp sống bận rộn, nhiều gia đình lựa chọn cách "ăn sáng nhanh gọn" bằng việc hâm nóng lại thức ăn còn thừa từ bữa tối hôm trước. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là thói quen không nên duy trì, nhất là khi áp dụng thường xuyên.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết thức ăn được chế biến từ hôm trước nếu không được bảo quản đúng cách sẽ dễ bị ôi thiu, nhiễm vi sinh vật gây hại. Dù đun nóng lại có thể tiêu diệt một phần vi khuẩn, nhưng độc tố mà chúng tiết ra vẫn còn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người già.

Không chỉ vậy, việc đun nấu lại khiến nhiều món ăn hao hụt dưỡng chất. Các món cá, thịt rán sau khi hâm sẽ bị khô, giảm chất lượng và ngấm thêm dầu mỡ, khiến món ăn không chỉ mất ngon mà còn tăng gánh nặng cho gan, thận.

Nhiều gia đình giữ thói quen hâm nóng đồ ăn từ tối hôm trước để ăn sáng.

Với cơm trắng, tuy ít bị biến đổi rõ rệt về cảm quan, nhưng sau khi để qua đêm và hâm lại, hương vị không còn thơm ngon, một số vi sinh vật nếu có mặt từ trước cũng dễ sinh sôi nếu cơm không được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp.

Đặc biệt, những món canh, rau xào, sốt khi để qua đêm dễ xảy ra phản ứng phân giải nitrat trong rau thành nitrit - chất có thể gây hại nếu tích lũy lâu dài trong cơ thể.

Một bữa sáng cân đối cần có đủ ba nhóm dưỡng chất chính: tinh bột (carbs), chất đạm (protein) và chất xơ. Nếu ăn sáng chỉ với đồ ăn thừa, không chỉ thiếu hụt năng lượng mà còn khiến cơ thể không được nạp đủ dưỡng chất cần thiết để khởi động ngày mới.

Với trẻ nhỏ, một ly sữa bột có thể cung cấp 300-400 calo, tương đương bát phở nhỏ – đủ cho nhu cầu năng lượng trong buổi sáng. Tuy nhiên, sữa không thể thay thế hoàn toàn thực phẩm, trẻ vẫn cần được ăn sáng đúng bữa, đủ chất.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo, nên tạo thói quen ăn sáng vào khung giờ cố định, tốt nhất là trước 8h sáng hoặc trong vòng 30-60 phút sau khi thức dậy. Ngoài ra, uống một ly nước lọc ngay sau khi ngủ dậy giúp bổ sung lượng nước mất đi trong đêm, hỗ trợ tuần hoàn và tiêu hóa.

Dù bận rộn, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên lựa chọn thực phẩm tươi mới cho bữa sáng. Có thể chuẩn bị trước các món đơn giản như bánh mì kẹp, cháo yến mạch, trứng luộc… vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo dinh dưỡng. "Đừng vì tiện lợi trước mắt mà đánh đổi bằng rủi ro lâu dài cho sức khỏe", bác sĩ Hưng nhấn mạnh.