Hầm chui cuối cùng tại nút giao hiện đại nhất TP.HCM trước ngày thông xe

Ông Lê Văn Đông, tài xế taxi thường xuyên di chuyển qua khu vực này, cho biết tình trạng kẹt xe tại nút giao An Phú gần như xảy ra hằng ngày. Theo ông Đông, nhiều thời điểm xe nối đuôi kéo dài, đặc biệt là hướng từ hầm Thủ Thiêm lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. “Dù trước đây hầm chui HC1 đã thông xe nhưng hiệu quả chưa rõ rệt. Một khi xe đã xuống hầm, đến đoạn nhập làn vào cao tốc thì thường phải chờ rất lâu do xe tải, container xếp hàng dài trên đường Mai Chí Thọ”, ông Đông nói.