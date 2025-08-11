Hai xe khách dừng chắn hết làn đường, nhiều xe máy phải 'leo' vỉa hè ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 11/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai xe khách dừng chắn ngang đường Ngô Gia Tự, phường An Đông (TP.HCM), chiếm hết toàn bộ phần đường.

Hai xe khách thuộc nhà xe Duy Quý và Tân Lập Thành đã dừng, đỗ chắn ngang đường, gây cản trở giao thông.

Theo ghi nhận, nhiều người đi xe máy buộc phải chạy lên vỉa hè để vượt qua khu vực. Một lúc sau, hai xe khách mới lần lượt di chuyển.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường Ngô Gia Tự, hướng từ đường Hồng Bàng về ngã sáu Phù Đổng. Hai xe khách thuộc nhà xe Duy Quý và Tân Lập Thành đã dừng, đỗ chắn ngang đường, gây cản trở giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy chạy trên vỉa hè, trừ trường hợp đi qua để vào nhà hoặc cơ quan, có thể bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM) cho biết đơn vị nắm thông tin và đang kiểm tra, xử lý vụ việc theo quy định.