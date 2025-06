Màu sắc pháo được phối hợp tinh tế, chuyển sắc mượt mà theo giai điệu của những bản nhạc như "Power of Love" và "Never give up on your dreams", khiến màn trình diễn vốn đã mãn nhãn về thị giác, lại càng lay động cảm xúc. Đúng như lời hứa trước đó của mình, đội Canada đã thể hiện màn ánh sáng ma thuật chất chứa nhiều xúc cảm, ước mơ và phép màu đang chờ được hé lộ trong tương lai, khiến khán giả bất ngờ hạnh phúc.